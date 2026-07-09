“Mazākajam jāpērk par pilnu summu…” Mamma ar bērniem piedzīvo nelāgu situāciju autobusā 0
Daudzbērnu ģimenes Latvijā ir viena no sociālajām grupām, kurai valsts un pašvaldības paredz dažādus atbalsta mehānismus, lai mazinātu ikdienas izdevumu slogu un veicinātu šo ģimeņu labklājību. Viens no atvieglojumiem – tā sauktās 3+ jeb Goda ģimeņu kartes.
Kā norādīts Goda ģimenes mājaslapā, apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenēs vai aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam. Tāpat apliecība pieejama pilngadīgām personām, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai 11 mēnešus dien vispārējā valsts aizsardzības dienestu, kā arī ģimenēm, kurās tiek aprūpēts bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadiem ar I vai II grupas invaliditāti.
Apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus vairāk nekā 640 valsts iestādēs un privātajos uzņēmumos Latvijā, kā arī Lietuvā un Igaunijā.
Lai arī nodoms īstenotā programma ir atbalstāma un nepieciešama, dažreiz, izmantojot šīs apliecības, rodas pārpratumi. Ar tādu saskārusies arī kāda soctīklotāja. Viņa vietnē “Threads” raksta: “Šodien ar bērniem dodamies ar autobusu uz Siguldu. Reto reizi izmantoju 3+ karti. Man un vecākajai meitai iedod atlaidi. Mazākajam jāpērk par pilnu summu, jo nav bērna plastikāta kartes. Mana karte ar visu bērnu vārdiem+bērna pase neder. Jej!”
Komentāru sadaļā viedokļi dalās. Daļa lietotāju uzsver, ka atlaides ir privilēģija ar skaidriem noteikumiem, kas jāievēro, un atbildība par dokumentu kārtību gulstas uz pašiem vecākiem.
“Noteikumi ir un paliek noteikumi, patīk vai nepatīk,” norāda kāds komentētājs, savukārt citi piebilst, ka par aizmāršību vai dokumentu neesamību nevar prasīt izņēmumus.
Tajā pašā laikā izskan arī kritiskāki viedokļi par sistēmas praktisko pusi. Daļa vecāku uzskata, ka prasība pēc papildu dokumentiem rada lieku sarežģītību, īpaši situācijās, kad ģimenes jau ir reģistrētas atbalsta sistēmā.
Lūdzām situāciju skaidrot “Goda ģimene” pārstāvjiem. Tiek norādīts: “Jau no 2020.gada 1.janvāra Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas normatīvais regulējums paredz, ka bērniem no sešu gadu vecuma ir jāuzrāda sava apliecība “Goda ģimene”, lai saņemtu atlaidi starppilsētu transportā. Apliecība ir jāuzrada kopā ar personas apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību. Vienlaikus informējam, ka šobrīd apritē ir arī apliecības “Goda ģimene” digitālā versija, ko var pieteikt un uzrādīt izmantojot mobilo lietotni GODA ĢIMENE.”
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