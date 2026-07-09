Neaizmirstiet lietussargus, sinoptiķiem ir kas sakāms arī par vēja stiprumu. Laika prognoze ceturtdienai 1
Ceturtdien Latvijā turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudzviet nesīs lietu, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes.
Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē.
Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus.
Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
Līdz pat ceturtdienas vakaram piekrastē gaidāms spēcīgs vējš
Līdz ceturtdienas vakaram izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju piekrastē, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm no rīta piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20 līdz 21 metrs sekundē.
Brīdinājums būs spēkā līdz plkst. 21.
Savukārt valsts centrālajos rajonos līdz pusdienlaikam ir spēkā brīdinājums par stipru lietu.