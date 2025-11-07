VIDEO. Traģēdija spēles vidū: futbolisti sabrūk laukumā, uzzinot, kas noticis ar viņu treneri 0

13:55, 7. novembris 2025
Sirdi plosošs skats pārņēma futbola laukumu Serbijā — spēlētāji sabruka un raudāja uz laukuma, uzzinot, ka viņu treneris Mladens Žižovičs ir miris no sirdslēkmes spēles laikā.

Traģēdija notika 2. novembra vakarā “Radnički 1923” un “Mladost” komandu spēles laikā. Tikai 22 minūtes pēc mača sākuma Žižovičam kļuva slikti. Mediķi nekavējoties steidzās sniegt palīdzību, un spēle tika pārtraukta, lai viņu nogādātu slimnīcā, vēsta “The Sun”.

Tomēr 20 minūtes vēlāk tika apstiprināts, ka treneris miris ceļā uz slimnīcu. Kad traģiskā ziņa sasniedza stadionu, abu komandu spēlētāji nometās ceļos, daži gulēja uz zemes neticībā un ar asarām acīs. Stadionu pārņēma klusums — spēlētāji, personāls un līdzjutēji kopā sēroja par notikušo.

“Radnički 1923” klubs izplatīja paziņojumu, paužot dziļas sāpes un neticību par Žižoviča nāvi:

“Viņš atstāja dziļu nospiedumu visur, kur strādāja — ar savām zināšanām, mierīgumu un cēlumu. Lai gan viņš Kragujevacā bija īsu laiku, viņš iemantoja cieņu gan spēlētāju, gan līdzjutēju vidū. FK “Radnički 1923” izsaka visdziļāko līdzjūtību Mladena ģimenei, draugiem un visiem, kas viņu pazina. Viņa degsme, profesionalitāte un cilvēcīgums paliks mūsu atmiņās uz visiem laikiem. Lai viņš dus mierā.”

