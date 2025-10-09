FOTO. Jau 13 Latvijas pilsētas ir pagodinātas un to vārds gozējas uz airBaltic lidaparātu sāniem 0
Latvijas lidsabiedrība airBaltic turpina piešķirt savām Airbus A220-300 lidmašīnām Baltijas valstu pilsētu nosaukumus, balstoties uz 2024. gadā rīkotā konkursa rezultātiem, lai godinātu Baltijas ceļa 35. gadadienu.
Kopš augusta sākuma, kad pirmā lidmašīna ar īpašo Latvijas sarkanbaltsarkano krāsojumu tika nosaukta Rīgas vārdā, airBaltic jau piešķīrusi 13 Airbus A220-300 lidmašīnām Latvijas pilsētu nosaukumus – Aizpute, Alūksne, Daugavpils, Liepāja, Lubāna, Olaine, Ogre, Rēzekne, Rīga, Saldus, Skrunda, Ventspils un Viļaka.
Elīna Prāve, airBaltic viceprezidente mārketinga jautājumos, norāda: “Kopumā esam jau nosaukuši 40 lidmašīnas Baltijas pilsētu vārdos, no kurām 13 nes Latvijas pilsētu nosaukumus. Latvijas pilsētu vārdi, kas redzami blakus iekāpšanas durvīm un ko pamana mūsu pasažieri no visas pasaules, iedvesmo ceļotājus atklāt šīs vietas un vienlaikus veicina to starptautisko atpazīstamību. Mēs lepojamies būt daļa no reģiona attīstības un ar saviem lidojumiem pēdējo 30 gadu laikā stiprināt Latvijas un visas Baltijas saikni ar pasauli.”
Lai godinātu Baltijas ceļa 35. gadadienu, airBaltic 2024. gada augustā organizēja īpašu konkursu, kurā ikviens varēja balsot par savām mīlētākajām Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētām. Kopumā nepilna mēneša laikā tika saņemts vairāk nekā viens miljons balsu, tādējādi izraugoties 48 pilsētas – 16 no katras Baltijas valsts – kuru nosaukumi tiks piešķirti 48 airBaltic lidmašīnām. Papildus simboliskajai nozīmei šāda iniciatīva stiprina Baltijas valstu reģiona atpazīstamību pasaulē un veicina tūrismu, padarot šīs pilsētas pievilcīgas gan vietējiem, gan starptautiskajiem ceļotājiem.
Līdz šim jau kopumā 40 airBaltic Airbus A220-300 lidmašīnām ir piešķirti Baltijas pilsētu vārdi. Savukārt pārējo izraudzīto Baltijas valstu pilsētu vārdi lidsbiedrības lidmašīnām tiks piešķirti pakāpeniski izlases kārtībā. Plašāka informācija par konkursu un tā rezultātiem pieejama šeit.
Pēdējo 30 gadu laikā airBaltic ir kļuvusi par pasaulē atzītu lidsabiedrību. Šobrīd tā savieno Baltijas valstis ar 80 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāzā, reģionam nodrošinot būtisku infrastruktūru un globālo savienojamību. Pilns airBaltic lidojumu saraksts un biļetes ir pieejamas uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.