Tiesa, ne pirmo reizi, bet socvietnē X (iepriekšējais Twitter) šobrīd atkal cepiens no sašutuma par Air Baltic biļešu cenām, kas daudziem šķiet absurdi augstas. Lietotāji, daloties ar pieredzēm par ceļošanas plāniem, neslēpj izbrīnu un dusmas.
“Wannabe Singapore Airlines piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu,” tā to, ko cenu lapā ieraudzījis, komentē X lietotājs Ēriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks).
Šis haoss atklāj plašāku problēmu aviācijas nozarē Latvijā. Lūk, komentāru izlase.
Skolēnu brīvdienās nevajag lidot ne uz Kipru, ne uz Spānijas dienvidiem.
— Liekmann 🇺🇦 (@liekmann) September 22, 2025
Žēl,,ka vasarā nenoskrīnoju 500eur vērtas biļetes uz Berlīni. Berlīni(!!!!)🤦🏼
— Who 🦟 (@Kristel91110591) September 21, 2025
Vai tik nav kāda oficiālā vizīte kādam
— Kristaps (@atheist_from_lv) September 21, 2025
Kaut kā tak jāsamet kompensācijai Gausam.
— Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) September 21, 2025
Tiešām domā, ka kāds ar roku tur cenu liek? Alogoritms 🤣
— Ulvis Siliņš (@UlvisSilins) September 21, 2025
Jāpačeko arī Rynaira biļetes. Arī tur atrast Wtf cenas. Bet nu šīs ir diezgan crazy
— Maija_Mori (@MoriGirlMay) September 22, 2025
Varētu būt blakus lēta Honkonga. Neteikšu nedaudz tālākas zemes
— Lauris Lizbovskis (@lizbovskis) September 21, 2025
Hņa, Dundaga arī kruta, tur ir betona krokodils pic.twitter.com/IgoiBXYrLk
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) September 21, 2025
Vai Carpatair spēj noturēties gaisā veselas 4h 40 minūtes?
— Daina_P (@Daina_P) September 21, 2025