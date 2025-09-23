Foto: LETA; ekrānšāviņš no X. Kolāža LA.lv

“Wannabe “Singapore Airlines” piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu!” Šeit daudzi piekrīt Stendzenieka sašutumam… 0

LA.LV
18:26, 23. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

Tiesa, ne pirmo reizi, bet socvietnē X (iepriekšējais Twitter) šobrīd atkal cepiens no sašutuma par Air Baltic biļešu cenām, kas daudziem šķiet absurdi augstas. Lietotāji, daloties ar pieredzēm par ceļošanas plāniem, neslēpj izbrīnu un dusmas.

“Wannabe Singapore Airlines piedāvā līdz Spānjai aizšaut. No sirds novēlu ātru bankrotu,” tā to, ko cenu lapā ieraudzījis, komentē X lietotājs Ēriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks).

Šis haoss atklāj plašāku problēmu aviācijas nozarē Latvijā. Lūk, komentāru izlase.

