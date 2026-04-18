“Nudien talantīgs džeks!” Randiņšovi var iet atpūsties – ļaudis sociālajos tīklos jūsmo par Sandija Semjonova jauno veikumu 0

20:53, 18. aprīlis 2026
Ir lietas, kas sabiedrības uzmanību piesaista nemanāmi, bet pēc tam kļūst par tematu, par ko runā visi – darbā, mājās un pat sociālajos tīklos. Ne vienmēr tas ir kaut kas viegls vai izklaidējošs – dažkārt tieši pretēji, cilvēkus uzrunā saturs, kas liek paskatīties uz dzīvi citā gaismā.

Šoreiz šādu rezonansi radījis žurnālista, režisora un producenta Sandija Semjonova jaunākais dokumentālais seriāls “Dzīve aiz žoga”, kas ļauj ielūkoties cietuma ikdienā.

Semjonovs pēta Latvijas ieslodzījuma vietas, sešās epizodēs atklājot realitāti, kas slēpjas aiz cietuma žogiem. Dokumentālais stāsts ļauj ielūkoties sistēmā, kurā valda savi likumi, hierarhija un nerakstīti noteikumi, atklājot, kā šī vide patiesībā veido cilvēku likteņus.

“Dzīve aiz žoga” pakāpeniski atsedz realitāti, kas lielākajai sabiedrības daļai paliek neredzama – ikdienu aiz cietuma sienām. Stāsts aizvedīs uz piecām Latvijas ieslodzījuma vietām – Liepājas, Grīvas, Valmieras, Jelgavas un Centrālcietumu. Raidījumā redzami arī unikāli kadri no Centrālcietuma deviņdesmitajos gados, kur viens no ieslodzītajiem pats dokumentējis ikdienas dzīvi.

“Dokumentālajā seriālā “Dzīve aiz žoga” centīsimies atklāt cietumu dzīvi, kas ikdienā skatītājam nav redzama. Kāda ir ieslodzīto sadzīve? Ko viņi domā un dara? Satiksim dažādus ieslodzītos, sākot no tiem, kuri notiesāti par smagiem noziegumiem ar mūžu ieslodzījumu, līdz tā sauktajiem “dzērājšoferiem”, kā arī narkotiku lietotājiem un tirgoņiem. Daudzus šie stāsti šokēs, citus izbrīnīs. Mēdz teikt, ka norises cietumā ir sabiedrības spogulis. Vai tas tā ir? Šis dokumentālais seriāls patiesi atklās un liks aizdomāties par dzīvi aiz cietuma žoga,” par seriālu stāsta “Dzīve aiz žoga” veidotājs Sandijs Semjonovs.

Arī sociālajos tīklos cilvēki izteikuši savas pārdomas par jauno dokumentālo seriālu.

Jolanta raksta: “Sandijs Semjonovs – nudien talantīgs džeks. Viņa veidotās dokumentālās filmas ir kvalitatīvas, saistošas un patiesi aizraujošas. Gribētos, lai vairāk līdzekļu tiek tērēti līdzīga satura veidošanai, nevis grābstot un kopējot kārtējos ārzemju randiņšovus. Sandij, ja tu šo redzi, tā turpini!”

