VIDEO. Apšaude Kijivā: bruņots vīrietis atklājis uguni uz nevainīgiem cilvēkiem 13
Kijivā Demejevkas rajonā bruņots vīrietis atklājis uguni uz cilvēkiem. Notikušais izraisījis plašu drošības dienestu reakciju, un šobrīd turpinās īpaša operācija, lai uzbrucēju aizturētu.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto, vīrietis ar automātu rokās pārvietojies pa ielām un šāvis uz garāmgājējiem. Internetā publicētajos video redzams, kā viņš civilā apģērbā skrien pa ielu un veic šāvienus.
Policija apstiprinājusi, ka incidents ir noticis. Sākotnējā informācija liecina, ka vismaz divi cilvēki gājuši bojā un vairāki ir ievainoti. Pieci cilvēki nogādāti slimnīcā, tostarp bērns un lielveikala apsargs, kur uzbrucējs ielauzies. Uz notikuma vietu nosūtīti gan policijas ekipāžas, gan speciālo uzdevumu vienība KORD, un rajonā notiek aktīva meklēšanas operācija.
Kijivas mērs Vitālijs Kļičko paziņojis, ka starp ievainotajiem ir arī bērns, kurš nogādāts slimnīcā.
Viņš informēja, ka speciālā operācija vīrieša aizturēšanai, kurš sarīkojis apšaudi un pašlaik atrodas lielveikala telpās, turpinās. Pēc sākotnējās informācijas, arī lielveikalā dzirdami šāvieni.
Neoficiāla informācija sociālajos tīklos liecina, ka uzbrucējs varētu būt izmantojis arī sprāgstvielu, jo notikuma vietas tuvumā redzami dūmi. Tikmēr notikuma vietai piegulošās ielas ir norobežotas.
KORD speciālo vienību karavīri neitralizējuši Kijivas šāvēju. Par to Telegram kanālā paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Igors Klimenko.