Libānā uzbrukumā nogalināts franču miera uzturētājs 5
Uzbrukumā Libānā sestdien viens franču ANO miera uzturētājs nogalināts un trīs ievainoti, pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
“Viss norāda uz to, ka par šo uzbrukumu ir atbildīgs [kaujinieku grupējums] “Hizbollah”,” platformā “X” pauda Makrons, mudinot Libānas varasiestādes aizturēt vainīgos.
Libānas premjerministrs Navafs Salams sestdien paziņoja, ka Libānas dienvidos noticis uzbrukums ANO Libānas miera uzturētāju misijas (UNIFIL) franču karavīriem.
“Es visstingrākajā veidā nosodu šodienas uzbrukumu UNIFIL franču bataljona dalībniekiem,” apliecināja premjers, piebilstot, ka devis “stingrus norādījumus nekavējoties veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu šī uzbrukuma apstākļus un sauktu vainīgos pie atbildības”.
“Hizbollah” sestdien noliedza, ka būtu iesaistīts uzbrukumā UNIFIL karavīriem.
“”Hizbollah” noliedz jebkādu saistību ar incidentu, kas notika ar UNIFIL spēkiem Gandurijes-Bint Džubailas apvidū, un aicina būt piesardzīgiem, izdarot spriedumus un nosakot atbildību par šo incidentu, kamēr Libānas armija nav veikusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus incidenta apstākļus,” teikts grupējuma paziņojumā.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Izraēla un Libāna vienojušās par uguns pārtraukšanu uz desmit dienām.
Tramps sacīja, ka šo pamieru ievēros arī “Hizbollah”.