Libānā uzbrukumā nogalināts franču miera uzturētājs 5

LETA
17:31, 18. aprīlis 2026
Uzbrukumā Libānā sestdien viens franču ANO miera uzturētājs nogalināts un trīs ievainoti, pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.

Lūk, kādu karmu jūs nesat līdzi no iepriekšējās dzīves – to atklāj jūsu dzimšanas datums
TESTS. Izvēlies labāko vietu sarunai ar bosu! Tava izvēle atklāj tavu attieksmi pret varu un cilvēkiem
Pēc Orbāna sakāves Putins, iespējams, atradis jaunu sabiedroto Eiropas Savienībā
“Viss norāda uz to, ka par šo uzbrukumu ir atbildīgs [kaujinieku grupējums] “Hizbollah”,” platformā “X” pauda Makrons, mudinot Libānas varasiestādes aizturēt vainīgos.

Libānas premjerministrs Navafs Salams sestdien paziņoja, ka Libānas dienvidos noticis uzbrukums ANO Libānas miera uzturētāju misijas (UNIFIL) franču karavīriem.

VIDEO. Aizkustinoši! Policisti izglābj piecus pīlēnus, kas nonākuši nelaimē
VIDEO. Skolas direktors kļūst par varoni – ar kailām rokām aptur bruņotu uzbrucēju
“Nav etiķetes, smaržo pēc mazgāšanas līdzekļa,” pircēji populārā internetveikalā iegādājas it kā jaunas drēbes, taču saņem jau reiz valkātas

“Es visstingrākajā veidā nosodu šodienas uzbrukumu UNIFIL franču bataljona dalībniekiem,” apliecināja premjers, piebilstot, ka devis “stingrus norādījumus nekavējoties veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu šī uzbrukuma apstākļus un sauktu vainīgos pie atbildības”.

“Hizbollah” sestdien noliedza, ka būtu iesaistīts uzbrukumā UNIFIL karavīriem.

“”Hizbollah” noliedz jebkādu saistību ar incidentu, kas notika ar UNIFIL spēkiem Gandurijes-Bint Džubailas apvidū, un aicina būt piesardzīgiem, izdarot spriedumus un nosakot atbildību par šo incidentu, kamēr Libānas armija nav veikusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus incidenta apstākļus,” teikts grupējuma paziņojumā.

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Izraēla un Libāna vienojušās par uguns pārtraukšanu uz desmit dienām.

Tramps sacīja, ka šo pamieru ievēros arī “Hizbollah”.

Irāna sākusi apšaudīt kuģus, kas šķērso Hormuza šaurumu
Izvirzot četras prasības, Irāna atkal slēdz Hormuza šaurumu
Situācija var palikt tik slikta, ka Krievijai atceļ sankcijas! Eksperts ieskicē nākotnes ainu
