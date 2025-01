Publicitātes foto

Ogres Valsts ģimnāzijā – dronu pulciņš







Ogres Valsts ģimnāzija piedāvā jaunu un unikālu izglītības programmu – bezmaksas dronu pulciņu. Tas jauniešiem sniedz iespēju apgūt jaunākās tehnoloģijas un praktiskas prasmes, sagatavojot viņus nākotnes darba tirgum, kur tehnoloģijas un inovācijas ieņem arvien nozīmīgāku lomu.

Dronu nozare ir kļuvusi par būtisku daļu no mūsdienu tehnoloģijām, un tās pielietojums ir plašs. To apstiprina arī pulciņa idejas autors Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Dronus izmanto dažādās jomās – ugunsdzēsības, lauksaimniecībā, policijā, robežsardzē. Ir nepieciešami gan dronu operatori, gan cilvēki ar zināšanām par to programmēšanu un darbību. Šī nozare attīstās gan militārajā, gan civilajā jomā.”

Pašvaldība ir nodrošinājusi pulciņa finansējumu, tādējādi garantējot, ka dalība tajā ir pieejama visiem skolēniem. Šobrīd nodarbībās piedalās 20 skolēni vecumā no 7. līdz 12. klasei. Pulciņa mērķis ir ne tikai attīstīt tehniskās prasmes, bet arī paplašināt skolēnu redzesloku un radīt izpratni par nākotnes iespējām.

Ogres Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs un tehnoloģiju mentors Kaspars Irbe skaidro, ka darbs ar droniem sniedz daudzpusīgas iespējas: “Caur šo dronu var mācīties daudzas lietas – 3D modelēšanu, elektroniku un programmēšanu. Skolēni apgūst, kā programmēt dronus, lai tie autonomi lidotu, atpazītu šķēršļus un veiktu citus uzdevumus. ”

Šī iniciatīva kļuva iespējama, pateicoties pašvaldības redzējumam un ieguldījumam. Egils Helmanis uzsver: “Mēs atradām investīcijas un nodrošinājām šo iespēju, jo vēlamies jauniešiem dot taustāmas prasmes un iespējas kļūt konkurētspējīgiem nākotnes darba tirgū. Šī programma ir piemērs tam, kā mēs kopā veidojam spēcīgu nākotni mūsu novada jauniešiem.”

Dronu pulciņš ne tikai sniedz skolēniem praktiskas iemaņas, bet arī veicina sadarbību ar tehnoloģiju uzņēmumiem. Viena no lielākajām dronu ražošanas kompānijām atrodas tieši Ogres novadā, un šī sadarbība paver jauniešiem iespēju iepazīt nozares praksi reālajā dzīvē.

Ogres Valsts ģimnāzija ar šo inovatīvo pieeju rada platformu, kur tehnoloģijas un izglītība tiek apvienotas, sagatavojot jauniešus strauji mainīgajam pasaules darba tirgum. Tas arī demonstrē pašvaldības spēju efektīvi izmantot resursus un radīt pievienoto vērtību novada attīstībai. Šādas iniciatīvas ir svarīgs solis ne tikai jauniešu, bet arī visas sabiedrības labklājības veicināšanā.