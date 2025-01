Garisons: Dronu operatoru ir grūti noķert, tāpēc ir jābūt asimetriskai reakcijai pret Krieviju Ieteikt







“Dronu operatoru ir grūti noķert, un tādēļ piekrītu, ka ir jābūt asimetriskai reakcijai,” tā TV24 raidījumā “Globuss” sacīja bijušais Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs un pašreizējais Ziemeļeiropas noturības organizācijas (CIREN) pārstāvis Jānis Garisons, diskutējot par Krieviju un tās “ēnu floti”, kas veic dažādas sabotāžas, izmantojot gan kuģus, gan bezpilota lidaparātus jeb dronus.

“Protams, nevajag iet pāri Zilupes robežai. Krievijai ir vesela “ēnu flote” ar kuģiem, bet ir vēl daudzas citas Krievijai būtiskas intereses, kuras varam ietekmēt,” norādīja Garisons. Bet ja Krievija piekrīt miera nosacījumiem kara izbeigšanai Ukrainā, vai tā prasīs neskarties klāt viņu “ēnu flotei” un neapdraudēt viņu intereses? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Garisons atteica, sakot: “Domāju, ka esi optimists, ja domā, ka Krievija prasīs tikai neaizskart viņu “ēnu floti”.”

“Skatoties no esošās situācijas, domāju, ka tur sākotnējās pozīcijas būs līdzīgas 2022.gada novembrim, kad bija faktiski uzstādīts NATO ultimāts – izvāciet no Austrumeiropas. Domāju, ka tur tās sarunas no Krievijas puses varētu būt līdzīgos toņos. Tā gaisotne tiek eskalēta no Krievijas puses, lai maksimāli tās prasības palielinātu,” izteicās bijušais AM valsts sekretārs Garisons diskusijā TV24 raidījumā “Globuss”.

Jau vēstīts, ka Somijas prezidents Aleksandrs Stubs intervijā ziņu kanālam “Euronews” paudis viedokli, ka Eiropai ir jāpalielina militārie izdevumi un efektīvāk jākoordinē aizsardzība, ņemot vērā Krievijas hibrīdos draudus un aizdomas par Baltijas jūras kabeļu sabotāžu, tā ziņoja LETA šā gada 15.janvārī.

Eiropas “brīvdienas no vēstures ir beigušās”, sacīja Stubs, kurš 14.janvārī Helsinkos tikās ar Baltijas jūras piekrastē esošo NATO valstu līderiem.

Bažas par reģiona drošību pieaugušas pēc vairāku zemūdens sakaru un elektrības kabeļu pārraušanas pēdējos mēnešos. Eksperti un politiķi uzskata šos incidentus par Krievijas sabotāžu. “Šobrīd no Krievijas Federācijas nāk daudz ļaunprātīgu nodomu, un tā ir jauna norma, ar kuru mums ir jāsadzīvo,” intervijā “Euronews” norādīja Somijas prezidents.

“Mums ir jāpalielina mūsu aizsardzības izdevumi, jo mūsu brīvdienas no vēstures ir beigušās,” sacīja Stubs. “Mūsu pašu interesēs ir (..) vairāk tērēt aizsardzībai,” viņš piebilda.

Eiropai arī efektīvāk jāsadarbojas aizsardzības jomā un cieši jāsadarbojas ar Savienotajām Valstīm, uzskata Stubs. Pēc sanāksmes Helsinkos Baltijas jūras piekrastē esošo NATO valstu līderi un alianses ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka NATO sāk jaunu misiju zemūdens infrastruktūras aizsardzībai Baltijas jūrā.

Misijā, kuras nosaukums ir “Baltic Sentry” jeb “Baltijas sardze”, būs iesaistīti dažādi līdzekļi, cita starpā karakuģi, jūras patruļlidmašīnas un neliela jūras bezpilota peldlīdzekļu flote nolūkā “nodrošināt pastiprinātu novērošanu un atturēšanu”, sacīja Rite. Misijas ietvaros tiks uzraudzīta arī krievu “ēnu flote”, kas pārvadā Krievijas jēlnaftu un naftas produktus, kuriem kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā noteikts embargo.

“Šobrīd mēs acīmredzot neesam karā. Taču pelēkās zonas kļūst arvien svarīgākas,” otrdien sacīja Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons. Viņš sacīja, ka Zviedrija neatrodas karā, bet par mieru pašreizējo situāciju arī nevar nosaukt.

