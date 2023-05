Foto: Dainis Bušmanis

Otrdien stāsies spēkā precizētas prasības skaidras naudas vešanai pāri robežām Ieteikt







Otrdien, 16.maijā, stāsies spēkā grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”, ar kuriem precizētas prasības par skaidrās naudas, kuras vērtība pārsniedz 10 000 eiro, deklarēšanas kārtību uz Latvijas ārējām robežām ar valstīm, kas nav Eiropas Savienībā (ES), aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Grozījumi paredz arī jaunas prasības attiecībā uz zelta un nepavadītās naudas vešanu pāri Latvijas iekšējām robežām ar ES valstīm. Grozījumi vienādo Latvijas nosacījumus ar ES tiesību aktiem un stiprinās cīņu pret noziedzīgi iegūtas skaidras naudas pārvietošanu, skaidro VID pārstāvji.

No 16.maija Latvijas ārējās robežas muitas kontroles punktos, kur ir izveidota divu koridoru sistēma, piemēram, lidostā, skaidro naudu deklarēt jādodas obligāti caur “sarkano koridoru”, pēc pieprasījuma deklarētā nauda jāuzrāda un jābūt klāt, kad tā tiek kontrolēta un pārskaitīta. Doties ar nedeklarētu, bet deklarējamu naudu cauri “zaļajam koridoram” turpmāk ir stingri aizliegts.

Muitas kontroles punktos, kur divu koridoru sistēmas nav, skaidras naudas deklarāciju iesniedz VID muitas amatpersonai. Savukārt, ja ES robeža tiek šķērsota vietā, kur nav muitas kontroles punkta, deklarācija jāiesniedz Valsts robežsardzes amatpersonai.

Savukārt, šķērsojot Latvijas iekšējās robežas – braucot uz vai no Lietuvas vai Igaunijas, kā arī izlidojot uz vai ielidojot no jebkuras ES dalībvalsts -, no 16.maija pēc VID amatpersonas pieprasījuma būs jādeklarē ne vien skaidra nauda, kā tas bija noteikts līdz šim, bet arī zelta monētas un zelts gabalos, ja to vērtība ir 10 000 eiro vai vairāk.

Tāpat, šķērsojot Latvijas iekšējās robežas, pēc muitas amatpersonas pieprasījuma ar informācijas atklāšanas deklarāciju būs jādeklarē nepavadītā nauda, ko uzņēmumi (juridiskas personas) vai fiziskas personas sūta pa pastu, kravas sūtījumos vai ar kurjerpastu, un kuras kopsumma ir vismaz 10 000 eiro. Iepriekš šāda prasība bija spēkā tikai uz ES ārējās robežas.

Pēc VID amatpersonas pieprasījuma šī deklarācija 30 dienu laikā saņēmējam, nosūtītājam vai to ieceltam pārstāvim ir jāiesniedz VID. Deklarācijā ir jānorāda ziņas par deklarētāju, skaidras naudas īpašnieku, paredzēto naudas saņēmēju, naudas summu un veidu, kā arī tās ekonomisko iegūšanas veidu, paredzēto izmantošanas veidu, maršrutu (izbraukšanas valsti un galamērķa valsti), transporta veidu un robežas šķērsošanas vietu.

Jebkurai personai tāpat kā līdz šim robežšķērsošanas vietā jāiesniedz skaidras naudas deklarācija muitas amatpersonai, iebraucot ES vai izbraucot no tās ar 10 000 eiro skaidrā naudā vai līdzvērtīgu summu citās valūtās, ko veido viens vai vairāki no šādiem finanšu instrumentiem – banknotes un monētas, kas ir laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, valūta, kas vairs nav vispārējā apgrozībā, bet kuru joprojām var apmainīt finanšu iestādē vai centrālajā bankā pret banknotēm un monētām, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis, neaizpildīti čeki, ceļojuma čeki, vekseļi vai maksājuma uzdevumi, zelta monētas, kas satur vismaz 90% zelta, zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5% zelta.

Skaidrā nauda pēc VID amatpersonas pieprasījuma jādeklarē, arī šķērsojot Latvijas robežas ar citām ES dalībvalstīm. Atbilstoši jaunajiem likuma grozījumiem deklarējamās naudas definīcijā arī uz iekšējām robežām turpmāk būs iekļauts zelts monētās un gabalos.

Deklarējot skaidru naudu uz Latvijas valsts robežas, nedz Latvijas, nedz citu valstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem nav jāveic nekādi maksājumi. Deklarāciju veidlapas var saņemt pie VID amatpersonām robežšķērsošanas vietās, kā arī tās ir publicētas VID tīmekļvietnes sadaļā “Ceļošana”.

Par skaidras naudas nedeklarēšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, ja naudas summa, ko ir pienākums deklarēt, nepārsniedz piecdesmit valstī noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu (2023.gadā – 31 000 eiro). Lai soda apmēru padarītu maksimāli taisnīgu un soda piemērošanu atbilstošu Administratīvās atbildības likumam, ar likumu “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” ir noteikta sankcija diapazonā līdz 20% no nedeklarētās summas (arī nepavadītas skaidras naudas gadījumā), līdzšinēji fiksēto 20% apmēra vietā.

Par skaidras naudas nedeklarēšanu lielos apmēros – sākot no 50 noteikto minimālo mēnešalgu kopsummas – ir paredzēta kriminālatbildība. Saskaņā ar Krimināllikumu par liela apmēra skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts ārējo robežu, ieved Latvijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par šādu noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

VID informē, ka 2022.gadā uz valsts robežas VID amatpersonas konstatēja 51 skaidras naudas nedeklarēšanas gadījumu, kopējā nedeklarētā summa sasniedza 1 780 933 eiro. 2023.gada pirmajā ceturksnī ir konstatēts 21 skaidras naudas nedeklarēšanas gadījums, nedeklarētās naudas kopējā summa ir 454 573 eiro.