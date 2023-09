Foto: Shutterstock

Pacenties izturēties pret citiem cilvēkiem saudzīgi! Horoskopi 4.septembrim







Auns

Tev būs šodien dotas daudz un dažādas iespējas, kuras tev atliek tikai izmantot pareizajā laikā un pareizajā vietā. Taču jāatkārto vecais labais teiciens – kas lēnāks brauks, tas tālāk tiks!

Vērsis

Kāds tev visu šodien ātri var sabojāt, turklāt izdarīs viņš to pavisam nepamanīti. Tu vari šo situāciju glābt, jo notēlosi “muļķi” un izliksies, ka šī situācija neattiecas uz tevi kopumā.

Dvīņi

Šo dienu vēlams pavadīt mierā, klusumā un harmonijā ar sevi. Pēdējais ir visbūtiskākais – no visa spēka centies izvairīties no lietām, kas tevi apgrūtina.

Vēzis

Pietiks domāt par lietām, kas tev nepatīk! Ja tev tās nepatīk, vienkārši aizmirsti par tām un ļauj ienākt tavā prātā lietām, kas tev patīk un sagādā prieku.

Lauva

Diezin vai šodien ir jāveltī maksimāla uzmanība tam, ko dara citi, jo, ļoti iespējams, ka tu palaidīsi garām to, kas tev ir svarīgs. Tāpēc labāk domā par to, kas jādara tev, nevis to, ko dara citi.

Jaunava

Zini mēru! Ja tu necentīsies tikt galā ar savu “apetīti”, tad tā agri vai vēlu aprīs arī tevi pašu.

Svari

Sapņi šodien tev nebūs pieejami reālajā pasaulē, taču tas nebūt nenozīmē, ka tu nedrīksti sapņot. Un dari to! Pavisam noteikti tas tev nāks tikai par labu.

Skorpions

Pirms tam kā atbildēt uz dīvainiem jautājumiem, padomā, vai tiešām tev ir pienākums sniegt atbildi?! Jo var gadīties, ka šis jautājums ir vienkārši provokācija.

Strēlnieks

Līdz šim tev ir bijusi ļoti saasināta intuīcija. Un, ja tu tajā ieklausījies, tad tu arī zini, ka tā tev nemaz nemelo. Uzticies tai!

Mežāzis

Tev ļoti noderēs tava intuīcija. Bet, ja nu negaidīti tā klusē un tev neko nesaka, centies rīkoties vismaz saskaņā ar saviem principiem.

Ūdensvīrs

Pacenties izturēties pret citiem cilvēkiem saudzīgi – tu vari būt pārāk kritisks, turklāt tas nebūs īsti pamatoti. Nebūs brīnums, ka citi no tevis novērsīsies.

Zivis

Šī, iespējams, ir tava pārdomu diena. Un tu centīsies to pieņemt. ja nu galīgi nedomājas, dari praktiskus darbus – tad arī prāts sāks atraisīties.