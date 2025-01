Ilustratīvs foto. Foto: Fongbeerredhot/SHUTTERSTOCK

Palīdzēt atmest smēķēšanu, nevis ražot aizliegumus







No šā gada sākuma Latvijā aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot tādus, kas rada tabakas smaržu vai garšu. Kamēr “veipotāji” cenšas pierast pie jaunās realitātes, jau izskanējusi iecere par vienreizlietojamo e-cigarešu aizliegumu. Idejas autori ir pārliecināti, ka tādējādi glābj pusaudžus no kārdinājuma, bet nozares pārstāvji apgalvo, ka problēmu tas neatrisinās un vaino aizliegtgribētājus nekompetencē.

“Latvija ir trešajā vietā Eiropā cigarešu smēķētāju skaita ziņā. Vēl vairāk smēķē tikai Grieķijā un Bulgārijā,” saka Beztabakas Produktu Asociācijas valdes priekšsēdētājs Emīls Ozoliņš. “Cigaretes smēķē katrs ceturtais un Veselības ministrijai nav atbildes, kā samazināt šo smēķētāju skaitu. Tā vietā atbildīgās amatpersonas apzināti publiski sagroza faktus un melo. Apzinoties, ka atbilstoši jaunākajiem pētījumiem e-cigaretes, visdrīzāk, ir par kārtu mazāk kaitīgas veselībai salīdzinājumā tradicionālajām cigaretēm, valstij būtu jādara viss iespējamais, lai veicinātu to cilvēku, kuri negrib vai nevar atmest tradicionālo smēķēšanu, pāreju uz būtiski mazāk kaitīgiem produktiem.”

Tik tiešām, Lielbritānijas, Kanādas un Jaunzēlandes oficiālā pozīcija ir, ka nikotīna tvaicēšanas produkti ir “būtiski mazāk kaitīgi”, kā tradicionālās cigaretes un ir efektīvs līdzeklis to smēķēšanas atmešanai (ieskatam Jaunzēlandes e-cigarešu regulējums). Tomēr Veselība ministrija un Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisija ir citos ieskatos un nu jau prāto arī par vienreizlietojamo e-cigarešu aizliegšanu. Līdztekus bērnu sargāšanai no nikotīna kārdinājumiem tiek minēta arī ietekme uz vidi. Proti, vienreizlietojamo e-cigareti cilvēks pēc izlietošanas izmet atkritumos, kur tas atstāj savu “nospiedumu”. Tādēļ mums vajadzētu sekot Beļģijas piemēram, kur no šī gada vienreiz lietojamās e-cigaretes ir aizliegtas.

Sakot “A”, noklusē par “B”

Deputāte Līga Kozlovska raidījumā Spried ar Delfi min, ka Beļģija esot aizliegusi elektroniskās cigaretes. Taču tā nav taisnība – Beļģijā ir stājies spēkā aizliegums tikai vienreizlietojamām e-cigaretēm, taču citi produkti, tai skaitā ar aromātiem, netiek ierobežoti. Sajūsminoties par Beļģijas piemēru un minot to kā “lielisku un loģisku nākotnes soli”, tiek noklusēts vēl kāds beļģu veselības ministra Franka Vandenbruka (Frank Vandenbroucke) arguments. Proti, viņš nav vērsies pret atkārtoti lietojamiem nikotīna tvaicēšanas produktiem, jo tie “varētu būt līdzeklis, kas palīdzētu cilvēkiem atmest smēķēšanu, ja viņi nevar atrast citu veidu.” Par to rakstīja vairāki pasaules mediji.

Tāpat nebūs īsti tiesa, ka Lielbritānijas valdība tagad atzinusi “kļūdas savās politikās”, kā norādījis Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Proti, šajā valstī netiek no 1. janvāra ieviests aizliegums laist tirgū vienreiz lietojamās elektroniskās smēķēšanas ierīces, kā izskanējis publiski. Tas stāsies spēkā no 1. jūnija. Turklāt nav aizliegti arī aromāti. Briti patiešām cīnās par smēķēšanas ierobežošanu, taču dara to citādāk, kā mēs.

Britiem piešķir bezmaksas veipošanas komplektus. Kāpēc?

Pērnā gada 30.decembrī Apvienotās Karalistes oficiālajā tīmekļa vietnē tika ievietots paziņojums, ka valdība no 2025. līdz 2026. gadam ieguldīs papildu 70 miljonus sterliņu mārciņu (aptuveni 81 miljonu eiro), lai atbalstītu vietējo iestāžu vadītos smēķēšanas atmešanas pakalpojumus. Šis nav pirmais pasākums smēķēšanas atmešanas veicināšanai. Pirms pāris gadiem Lielbritānijas valdība nolēma smēķētājiem piešķirt līdz pat vienam miljonam bezmaksas veipošanas jeb e-cigarešu sākuma komplektus un bija paredzēts, ka šādu komplektu saņems gandrīz katrs piektais smēķētājs Lielbritānijā (par to var izlasīt Lielbritānijas oficiālajā vietnē). Kā uzsvēra toreizējais Lielbritānijas veselības ministrs Nīls O’Braiens, šī politiskā pieeja fokusējās uz “palīdzēšanu cilvēkiem atmest, nevis aizliegumu noteikšanu”.

Tādu pat politiku no šā gada sākuma nolēmusi piekopt arī Jaunzēlande, kura 2025.gada pirmajā nedēļā piegādāja bezmaksas veipošanas starta komplektus smēķēšanas atmešanas dienestiem visā valstī. “Smokefree 2025” direktors Bens Jūdans (Ben Youdan) to pamatoja ar pētījumu rezultātiem, pēc kuriem veipošana ir efektīvs līdzeklis, lai palīdzētu cilvēkiem atmest tradicionālās cigaretes. Savukārt Jaunzēlandes veselības ministra vietniece Kasija Kostello (Casey Costello) medijam RNZ pauda, ka smēķēšanas atmešanas dienests saviem klientiem ik mēnesi trīs mēnešu garumā bez maksas izsniegs veipošanas ierīci un nikotīna šķidruma kapsulu krājumus šim periodam. “Veipošanai bijusi būtiska nozīme smēķēšanas rādītāju samazināšanā, un valdība atbalsta pieaugušo pāreju uz veipošanu, jo tā ir daudz mazāk kaitīga nekā cigarešu smēķēšana.”

Beztabakas Produktu Asociācijas valdes priekšsēdētājs Emīls Ozoliņš teic, ne reizi vien ir runājis ar pētniekiem, kuri Lielbritānijā strādājuši pie atzinuma par e-cigarešu kaitīgumu un nonākuši pie secinājuma, ka tās ir “būtiski mazāk kaitīgas par tradicionālajām cigaretēm”. “Viņi pie šī atzinuma turas jau no 2015.gada, katrus divus gadus izvērtē jaunākos pierādījumus un atjauno savu ziņojumu. Latvija ne ar ko tādu nenodarbojas un mums arī nav tāda līmeņa ekspertu tik šaurā jomā kā tabaka un nikotīns”.

Bet kā tad ar benzaldehīdu?

“Tādas vielas kā benzaldehīds un kanēļaldehīds, kas vienā gadījumā izraisa kanēļa aromātu, bet otrā ķiršu vai mandeļu garšu, ir pierādīts, ka viņas ir toksiskas, ja šo te pārtikas vielu pievieno elektroniskajam (e-cigarešu) šķidrumam un inhalē,” raidījumā Spried ar DELFI par apkārtceļiem elektronisko cigarešu “garšiņu” aizliegumam saka Artjoms Uršuļskis. Tikmēr Beztabakas Produktu Asociācija uzskata, ka VM piekopj “biedēšanas taktiku” un nav uzticams avots par veipošanas ietekmi uz veselību.

Kāpēc tik skarba atziņa? “Biedējot ar ķīmisku vielu nosaukumiem, kuri esot toksiski, tiek noklusēts svarīgs moments: šo vielu koncentrācija produktā,” vietnē X pauž Beztabakas Produktu Asociācija. “Benzaldehīds veipos ir tūkstoš reižu mazākā koncentrācijā kā atklāts pētījumos par benzaldehīda uzņemšanu paaugstināta riska darba vietās, piemēram, rūpnīcās, kur darbinieki katru dienu saskaras ar ķimikālijām,” saka Emīls Ozoliņš.

Beztabakas Produktu Asociācija norāda, ka par pārbaudītu un pierādītu zinātnes argumentu nevar saukt arī plaušu ārsta Alvila Krama apgalvojumu, ka “no elektroniskām cigaretēm kā tādām akūtā toksicitāte ir daudzkārt augstāka nekā no klasiskām cigaretēm.”

Nav tā, ka par benzaldehīda klātbūtni dažādos e-cigarešu aromātos satrauktos tikai mēs un tikai tagad. Šis jautājums ticis pētīts un darījuši to gana nopietni zinātnieki. Amerikāņu pētnieks Makejs L.Gonievičs (Maciej L.Goniewicz) no Rosvel Park Cancer institūta benzaldehīda līmeņa pētījumus veica 145 dažādos e-cigarešu produktos ar dažādiem aromātiem un konstatēja, ka šis ķīmiskais savienojums ir 108 produktos. Visaugstākais līmenis bija e-cigaretēs ar ķiršu garšu. Taču tas nenozīmēja, ka ķiršu aromatizatori ir nekavējoties aizliedzami.

Taujāts, kādēļ citu valstu pētījumi par veipošanas ietekmi uz tradicionālās smēķēšanas atmešanu Latvijā nerod dzirdīgas ausis, Emīls Ozoliņš atbild: “Latvijas Republikas veselības ministrija iet Pasaules veselības organizācijas pavadā un kāpēc PVO ir šāda nostāja, varam tikai minēt. Vai tā ir farmācijas vai tabakas lobija apkalpošana? Nezinu. Sajūta ir tāda, it kā mēs dzīvotu uz atsevišķas planētas. Mēs bāžam galvu smiltīs un nevēlamies skatīties, kas notiek citur pasaulē, mācīties no citu kļūdām un uzklausīt kontrargumentus no ekspertiem.”

Paši veicinām nelegālo tirgu

Vienas no nopietnākajām bažām, ko neslēpj arī Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Valsts policija, ir nelegālā tirgus īpatsvara pieaugums, kura apkarošanai Valsts policijai pagaidām nav atbilstošu resursu.

Par to, ka tirgus pats atradīs veidus, kā apiet e-cigarešu aromātu aizliegumu, nozare brīdināja jau praktiski visu pagājušo gadu. “Ja pieņemam, ka likuma grozījumu galvenā rūpe ir it kā par bērniem un jauniešiem, tad beidzot jāsaprot, ka viņi legālās tirdzniecības vietās neiepērkas. Problēma tā, ka bērniem un jauniešiem šie produkti ir ļoti viegli pieejami nelegālajā tirgū, taču legālais tirgus pie šīs situācijas nekādi nav vainojams,” skaidro Beztabakas Produktu Asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Viņš uzsver, ka situācija tirgū, kāda tā bija līdz 31.decembrim, no drošības viedokļa bija daudz labāka. “Šie produkti bija jau rūpnieciski iepakoti ar šo šķidrumu, kuru tagad cilvēki dažādu uztura bagātinātāju veidā pērk atsevišķi. Šobrīd tirgotās atsevišķās sastāvdaļas ir tās pašas, kuras iepriekš tika rūpīgi iepakotas kopā ar e-cigareti. Tas nav kaut kas nezināms un tikko nokritis no Mēness. Tā šķidrumu sastāvdaļa, kas šiem produktiem piedod aromātu jeb garšu, vienmēr bijuši pārtikas aromatizētāji,” skaidro Emīls Ozoliņš. Problēma tā, ka, gribot pusaudžus pasargāt no e-cigarešu kārdinājuma, likumdevējs ar dažādiem aizliegumiem dzen viņus vēl dziļāk purvā. Proti, katrs aizliegtais auglis, tai skaitā slepena e-cigarešu un aromatizatoru pirkšana dažādos interneta kanālos, jauniem cilvēkiem šķiet kā piedzīvojums, kas noteikti jāizmēģina.

Zviedrijas pieredze varētu derēt arī mums

“Paskatīsimies, kas notiek tepat blakus Zviedrijā,” saka Emīls Ozoliņš. Lai gan nikotīna patēriņš Zviedrijā atbilst Eiropas vidējam rādītājam, Zviedrijā ir par 41% zemāks plaušu vēža gadījumu skaits un vairāk kā uz pusi mazāks ar tabaku saistītu nāves gadījumu nekā citās Eiropas valstīs. Šis krasais kontrasts skaidrojams ar to, ka ir plaši izplatīti bezdūmu nikotīna produkti, piemēram, zelējamā tabaka jeb “snuss”, nikotīna maisiņi un e-cigaretes, teikts Stokholmā publicētajā starptautisku veselības ekspertu sagatavotajā ziņojumā “No Smoke, Less Harm”. “Šī atšķirība starp smēķēšanu un bezdūmu izstrādājumu lietošanu ir ļoti būtiska,” saka sabiedrības veselības eksperts un ziņojuma autors Dr. Karls Fagerstrēms. Starp citu, Zviedrijas panākumus ceļā uz “valsti bez dūmiem”, cita starpā veicina arī šīs valsts pieeja alternatīvo nikotīna produktu lietošanā. Ziņojumā norādīts, ka līdzīgu kaitējuma mazināšanas stratēģiju ieviešana varētu būt izšķiroša arī citām valstīm, kas cenšas mazināt tabakas ietekmi uz veselību.