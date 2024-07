Par vienu no Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājas vietniekiem otrajā vēlēšanu kārtā pārvēlēts pašreizējais EP viceprezidents Roberts Zīle (NA), aģentūru LETA informēja deputāta pārstāvis Kārlis Būmeisters.

Zīle līdz šim ir vienīgais Baltijas valstu deputāts, kurš ievēlēts atbildīgajā amatā.

Zīle uzsver, ka ir gandarīts un pateicīgs par EP deputātu atkārtoti doto uzticību un tādējādi arī vērtējumu par iepriekš paveikto.

“Strādāšana šajā amatā ir ļāvusi izmantot politisko ietekmi Latvijai svarīgākajos jautājumos un tos aizstāvēt efektīvāk, nekā to ļautu viena ierindas deputāta balss. Viceprezidenta amats ļauj iegūt plašāku gan to cilvēku loku, ar kuriem es vēlos sadarboties, gan arī to, kuri vēlas sadarboties ar mani, tādējādi paplašinot politisko vilkmi un ietekmi, kas ir izdevīga Latvijai un Baltijai, kuras intereses vienmēr cenšos aizstāvēt,” norāda Zīle.

Kā vēstīts, par EP priekšsēdētāju uz vēl vienu pilnvaru termiņu otrdien ar ļoti pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēta Roberta Metsola, kas pārstāv konservatīvo Eiropas Tautas partiju (EPP).

Par Metsolu balsoja 562 no 720 deputātiem, kas bija pulcējušies uz pirmo jaunā EP sasaukuma sēdi.

Metsola, kas pārstāv Maltas Nacionālistu partiju, kura darbojas lielākajā EP frakcijā, šo amatu ieņems nākamos divarpus gadus.

Metsola bijusi EP deputāte kopš 2013.gada.

Par EP priekšsēdētāju pirmo reizi viņa tika ievēlēta 2022.gada 18.janvārī pēc tam, kad, atrodoties amatā, mira viņas priekštecis Dāvids Sasoli, kurš pārstāvēja sociālistus.

Metsola bija pirmā no Eiropas Savienības (ES) institūciju vadošajām personām, kas 2022.gadā pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma apmeklēja Ukrainu, un viņa atkārtoti aicinājusi bloka dalībvalstis sniegt Kijivai lielāku militāro palīdzību.

Dear @RobertaMetsola, congratulations on your reelection as @EP_President, it is well deserved and I look forward to continuing close cooperation to make Europe stronger pic.twitter.com/pDYsP1GTjx

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 16, 2024