“Iet vidēji – starp sūdīgi un pavisam sūdīgi.” Birokrātijas mazināšanas grupa plāta rokas par darbu virzību 0
Birokrātijas mazināšanas grupas darbs pēc vairāk nekā pusgada sāk buksēt – atzīst vairāki tās dalībnieki. Lielākās grūtības sagādājot nevis politiķu, bet gan valsts pārvaldes attieksme, tā vēstīts TV3 Ziņās.
Grupu pērnā gada nogalē pārņēma uzņēmēju pārstāvis Jānis Endziņš, tajā iesaistot gan valsts, gan privātā sektora ekspertus. Tās mērķis ir mazināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem lieko dokumentu apriti un administratīvo slogu.
Uzņēmējs Normunds Bergs darbu raksturojis skarbi: “Iet vidēji – starp sūdīgi un pavisam sūdīgi. Tās lietas, ko mēs filtrējam un nesam tālāk uz Valsts kanceleju un valdību, jau ir īstas. Kaut ko izdodas nodauzīt un nozāģēt, bet tās ir tikai kripatas. Tu skrubini aisbergu pat ne ar dakšiņu, ar pinceti.”
Arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe atzinusi, ka pārmaiņas nav vieglas: “Brīžiem tiešām arī man nolaižas rokas, redzot ministriju pretestību. Dažkārt ierēdniecībā ir tā: Ja man nebūs šīs funkcijas, vai es vispār būšu vajadzīgs? Tad ir tie 27 argumenti pretī vienkārši vienai labai idejai.”
Savukārt Endziņš norāda, ka grūtības bijušas sagaidāmas, taču darbs turpinās. “Jāsaka godīgi – jau sākot šo misiju, man nebija ilūziju par to, kāda ir publiskā pārvalde un kāda ir situācija. Nekādā ziņā neiet viegli, bet iet apmēram tik smagi, cik es biju prognozējis.”
Vienlaikus darba grupa norāda, ka dažas izmaiņas jau panāktas. Piemēram, samazināts dokumentu slogs mazajā būvniecībā, un iedzīvotājiem vairs nav jāgaida mēnesis uz atbildēm – likumā noteikts īsāks termiņš.
Vēl viena iecere ir panākt, lai veselības pakalpojumu čekus automātiski nodotu Valsts ieņēmumu dienestam, tādējādi iedzīvotājiem vairs nebūtu pašiem jāapkopo dokumenti gada deklarācijām.
Līdz šim birokrātijas mazināšanas rezultātā tautsaimniecībai aprēķināts aptuveni 132 miljonu eiro samazināts slogs, taču kopējais potenciālais ieguvums tiek lēsts ap četriem miljardiem eiro. Grupai paredzēts strādāt līdz 2028. gadam.
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