Uztura speciālisti brīdina: tieši šo augli labāk nekombinē ar rīta kafiju – sāpēs vēders! 0
Frāze “Bet vispirms – kafija” ir iegravēta uz neskaitāmām kafijas krūzēm visā pasaulē. Un ne velti – daudziem cilvēkiem kafija ir pirmais rīta dzēriens, ko viņi bauda vēl pirms brokastīm, piemēram, auzu pārslām, čia pudiņa vai citām maltītēm, kas, protams, bagātas ar šķiedrvielām, olbaltumvielām un veselīgajiem taukiem.
Taču rīta kafijas ieradumam ir gan plusi, gan mīnusi. Vietnē Parade.com skaidrots, ka tā kā daudzi kafiju bieži dzer tukšā dūšā, īpaši labi var pamanīt, kā tā mijiedarbojas ar citiem produktiem.
Daudziem cilvēkiem rīta rutīna atkārtojas katru dienu, tāpēc noteiktas pārtikas un dzērienu kombinācijas var ietekmēt gan gremošanu, gan pašsajūtu visas dienas garumā.
Tas nenozīmē, ka kafiju un ēdienu nedrīkst lietot vienlaikus. Gluži pretēji – ēdiens var palēnināt kofeīna uzsūkšanos, palīdzot izvairīties no trīcēšanas sajūtas, kā arī mazināt dedzināšanu kuņģī. Tomēr svarīgi izvēlēties piemērotus produktus.
Kāpēc kafiju un greipfrūtu labāk nelietot kopā?
Dietologi īpaši iesaka padomāt pirms rīta kafijai klāt piekost greipfrūtu. Greipfrūts nav “slikts” produkts, taču kombinācijā ar kafiju tas dažiem cilvēkiem var radīt nepatīkamas sekas.
Greipfrūts un greipfrūtu sula var paildzināt kofeīna iedarbību; pastiprināt dedzināšanu kuņģī; ietekmēt noteiktu medikamentu darbību.
Ieteicams greipfrūtu lietot vismaz 10 stundas pēc kofeīna uzņemšanas, lai lielākā daļa kofeīna – aptuveni 75% – organismā jau būtu sadalījusies. Kofeīna pilnīga izvadīšanās no organisma dažiem cilvēkiem var ilgt pat 25–30 stundas.
Tomēr speciālisti uzsver, ka katrs organisms kofeīnu pārstrādā atšķirīgi. Greipfrūts var ietekmēt enzīmu CYP1A2, kas palīdz organismam sadalīt kofeīnu un atbrīvoties no tā. Ja šis process palēninās, kofeīna iedarbība var turpināties ilgāk.
Cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu, tas var nozīmēt pārāk spēcīgu efektu – nervozitāti, satraukumu vai sajūtu, ka sirds sitas straujāk pat vairākas stundas pēc pēdējās kafijas krūzes. Ilgstoša kofeīna iedarbība var arī traucēt miegu, ja viela līdz vakaram nav pilnībā izvadīta.
Vēl viens iemesls uzmanīties – medikamenti
Greipfrūts var ietekmēt ne tikai kofeīna, bet arī dažu medikamentu darbību. Speciālisti norāda, ka īpaši jāuzmanās cilvēkiem, kuri lieto holesterīna līmeni pazeminošus statīnus; dažus asinsspiediena un sirds ritma medikamentus;
orgānu transplantācijas zāles; atsevišķus prettrauksmes medikamentus; dažus pretalerģijas līdzekļus.
Ja cilvēks lieto medikamentus un vēlas regulāri lietot greipfrūtu kopā ar kafiju, speciālisti iesaka konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.
Jāpārbauda vai konkrētās zāles mijiedarbojas ar greipfrūtu; cik daudz greipfrūtu sulas drīkst lietot; vai līdzīgu efektu nerada arī citi augļi vai sulas.