Pārtikas piegāžu lietotnes arvien populārākas. Kā pandēmijā "uzspridzināja" interesi par šiem pakalpojumiem?







Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kad pirms nu jau vairāk nekā gada Latviju un visu pasauli skāra Covid-19 pandēmija, mainījās ne tikai darba un saziņas, bet arī iepirkšanās paradumi, cilvēkiem apzināti izvairoties no liekas drūzmēšanās. Veikali nebija izņēmums.

Nepalīdzēja arī lēmums aizliegt pārdot atsevišķas produktu grupas. Notikumu ķēde ļāva uzvaras gājienu piedzīvot “Barbora” un “Rimi” piegāžu tīkliem, nodrošinot ātru un ērtu produktu saņemšanu pie mājas sliekšņa.

Jāuzsver, ka “Barbora” pakalpojumus Latvijā sniedz jau vairākus gadus, arī “Rimi” to dara kopš 2019. gada, taču tieši pandēmija “uzspridzināja” interesi par šiem pakalpojumiem.

To pierāda, piemēram, “Barbora” finanšu rādītāji. 2020. gadu uzņēmums noslēdza ar 17,6 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 132% vairāk nekā gadu iepriekš.

Milzīgais pieprasījums ļāva uzņēmumiem ievērojami paplašināt piegāžu areālu. Pavisam noteikti vairs nevar teikt, ka tā ir tikai rīdzinieku privilēģija.

Pieteikšanās pārtikas piegāžu servisiem ir pavisam vienkārša. “Barbora” gadījumā jāaizpilda daži personīgās informācijas lauciņi, piemēram, vārds, e-pasts un adrese.

Savukārt “Rimi” gadījumā var izmantot “Mans Rimi” lojalitātes karti, ievadot vien aizmugurē esošo skaitļu virkni.

Ko redzam, lietotni atverot? “Barbora” sākum­ekrānā parādās dažādi “īpašie” piedāvājumi. Būtībā tās ir preces ar lielāko atlaidi.

“Rimi” lietotnē vispirms izlec tāds kā “Mans Rimi” logs, kurā interesantākie ir personalizētie piedāvājumi katram klientam (tas, ko redzat, kad pie ieejas veikalā novelkat “Mans Rimi” karti) un poga pirkumu saņemšanai e-veikalā (stāvvietā pirkumus pienes “Rimi” darbinieks).

E-veikala poga gan atrodas vien ekrāna apakšā, un tā ir pārāk neuzkrītoša. Tikai to nospiežot, beidzot tiekam līdz garajam produktu sarakstam.

Preču pievienošana lietotnēs ir identiska – zem preces jānospiež poga “Pievienot grozam”. Jo vairāk preču grozā ieliekat, jo lielāka groza kopējā summa. Uzspiežot uz preces, izlec arī plaša informācija – kas ir produkta ražotājs, kāds ir sastāvs u. c. veida informācija.

Sistēma ir daudz pārredzamāka, ja salīdzina ar uzrakstiem uz preces iepakojuma, kuri nereti ir neizlasāmi. Gan “Rimi”, gan “Barbora” ļauj preces “ielikt” arī t. s. favorītos.

Tas nozīmē, ka lietotne saglabās šo preci arī nākamajām reizēm, aiztaupot preces atkārtotu meklēšanu.

Kas notiek, kad nolemjat iepirkšanos beigt? Tad jādodas uz minēto grozu. Tajā varat vēlreiz aplūkot noskatītos produktus, kā arī atzīmēt vai vēlaties saņemt līdzīgus produktus, ja tobrīd veikalā jūsu noskatītā prece nav pieejama.

Jāuzsver, ka gan “Rimi”, gan “Barbora” liek pasūtīt preces par vismaz 20 eiro, citādi piegādi neveiks.

Vai ir bezmaksas piegādes? “Rimi” nodrošina bezmaksas piegādes, ja pirkumu summa sasniedz 50 eiro. Ja šī vērtība sasniegta netiek, nāksies šķirties no 1,99 līdz 3,49 eiro.

Atkarīgs no izvēlētā piegādes laika. Lētāk būs vēlākā vakarā un pusdienlaikā, bet dārgāk no paša rīta vai uzreiz pēc darba laika beigām. “Barbora” nav 50 eiro noteikuma – piegāde pārsvarā maksā no 99 centiem līdz 2,49 eiro, taču esmu sastapies arī ar bezmaksas piegādi.

Nezinu, kāpēc, bet nesūdzos. Priecē, ka “Barbora” ļauj izvēlēties maisiņa veidu – plastmasas vai papīra.

Kad esat gatavi preces pirkt, jāspiež “maksāt” un jānorēķinās ar maksājumu karti. Pēcāk e-pastā saņemsiet ziņu par sūtījuma reģistrēšanu, bet vēl vēlāk arī ziņu par iepakotajām precēm, tostarp, vai viss noskatītais bijis pieejams un atbilstošā svarā.

Jā, preču svars var atšķirties, bet nekad klientam nebūs jāpiemaksā. Ja nav iespējams piegādāt precīzu svaru, tas vienmēr būs mazliet mazāks. Acīmredzot veikaliem vienkāršāk ir pārmaksāto naudu atskaitīt, nevis pieprasīt klientam samaksāt vairāk.

Par pārmaksas atmaksu nav jāuztraucas – apstiprinu, ka to veic vienmēr.