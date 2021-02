Foto: SHUTTERSTOCK

Pašu sētas pelargonijas: vai tas ir iespējams? Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Vēlos izaudzēt pelargonijas no sēklas. Kā to pareizi izdarīt? Vai tas ir sarežģīti?” – jautā Dace Jelgavā.

“Pelargoniju sēklas ir diezgan lielas, un vairums šķirņu labi dīgst un aug,” iedrošina agroķīmiķe Irēna Šmukste. Viņa savu pelargoniju kolekciju šādi papildina katru gadu. Patlaban ir īstais laiks to darīt. Februārī sētās pelargonijas būs ziedēšanas gatavībā jau vasaras sākumā – tās pēc salnām varēs izstādīt dārzā. Speciāliste novērojusi, ka no sēklām izaudzētās pelargonijas ir sevišķi kuplas, veido kompaktu ceru, bagātīgi zied.

Dekoratīvākais laiks šādām pelargonijām ir pirmie divi mūža gadi. Pēc tam pelargonija pāraug, dzinumi nokoksnējas, un tādu ir vērts saglabāt tikai kā mātesaugu, no kura ņemt spraudeņus.

No sēklas sētās pelargonijas stīdzē mazāk nekā no spraudeņiem audzētās. Tomēr, ja šķiet, ka pelargonija izstiepusies pārāk gara, tai nokniebj galotnīti. To var atkal likt augsnē un apsakņot, iegūstot jaunu stādu.

Sējot rīkojas šādi!

Pelargoniju sēklas liek pa vienai dēstu audzēšanai paredzētajās kasetēs. Tas ir visizdevīgākais variants, jo atsevišķi podiņi aizņem daudz vietas, bet kastītē katram augam neveidojas atsevišķa, kompakta sakņu sistēma. Sējumus viegli salaista.

Kasetītes ievieto polietilēna maisiņā vai pārklāj ar to un novieto siltā vietā. Labi piemēroti dažādu augu diedzēšanai ir apkures radiatori. Taču augus neliek tieši uz tiem, bet izveido plauktiņu, uzliekot koka dēlīti. Siltuma pietiks, un sējumi neizcepsies un neiekaltīs.

Ja sēklai laba dīdzība un vieta silta, sēkliņa var izdīgt jau ceturtajā dienā pēc sēšanas.

Jārēķinās, ka dažām šķirnēm dīdzība var būt sliktāka. Tas raksturīgs, piemēram, baltajām pelargonijām. Taču pelargonijas dīgst ātri, un neuzdīgušo vietā var pagūt iesēt jaunas.

Pelargonijas spēj labi pielāgoties apstākļiem telpā uz palodzes, iztiekot bez papildu apgaismojuma.

Svarīgi!

Pelargoniju sējeņus nedrīkst pārlaistīt, sevišķi vēsumā, gaismas trūkumā pastīdzējušos, jo tas var rosināt puves attīstību.