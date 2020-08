Paziņo, kurās pilsētās konstatēti jaunie Covid-19 gadījumi

Foto: TASS/SCANPIX/LETA

No pagājušajā diennaktī atklātajiem deviņiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem četri ir reģistrēti Rīgā, trīs – Daugavpilī, bet divi – Aglonas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz ar to galvaspilsētā ar Covid-19 saslimušo skaits ir palielinājies līdz 57 cilvēkiem, bet Daugavpilī un Aglonā joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

SPKC aģentūrai LETA apstiprināja, ka Aglonas novadā reģistrētie Covid-19 pacienti nav saistīti ar nesen aizvadītajiem Aglonas svētkiem.

Pirmo reizi kāds inficētais ir reģistrēts Inčukalna novadā, bet pēc adreses precizēšanas saslimušo tomēr nav Jaunpiebalgas novadā – tur reģistrētais saslimušais ir pārreģistrēts uz kādu no iepriekš minētajām pašvaldībām.

Trīs no saslimušajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, divi vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet pa vienam vecumā no 30 līdz 39, no 40 līdz 49 un no 50 līdz 59 gadiem. Tāpat viens no sasirgušajiem ir vecāks par 70 gadiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 2040 testus, reģistrēti deviņi jauni Covid-19 gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka četri saslimušie ir Covid-19 pacientu kontaktpersonas, četri cilvēki ir atgriezušies no ārvalstīm – Itālijas, Īrijas, Ukrainas un Moldovas, savukārt ar vēl vienu personu sākta saziņa, un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Latvijā līdz šim kopumā veikti 246 867 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1375 personas, savukārt 1163 cilvēki ir izveseļojušies. Kopumā mirušas 34 Covid-19 inficētas personas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav jaunu stacionētu Covid-19 pacientu, un patlaban kopumā stacionāros ārstējas četri pacienti – trīs no viņiem slimnīcā ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet viens cilvēks – ar smagu slimības gaitu.

No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 204 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.