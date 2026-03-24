Foto: PN/Scanpix/LETA

Pensiju pārrēķins turpmāk notiks automātiski – VSAA skaidro, kad izdevīgi mainīt pensijas pārrēķina mēnesi 0

9:43, 24. marts 2026
Tiem cilvēkiem, kuriem par periodu pēc vecuma vai I un II grupas invaliditātes pensijas piešķiršanas ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, pensiju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 1. aprīļa pārrēķinās automātiski.

Automātiskais pensijas pārrēķins tiks veikts, ja no iepriekšējā pensijas pārrēķina būs pagājuši vismaz 12 mēneši vai 12 mēneši pēc pensijas piešķiršanas, skaitot šo periodu no nākamā mēneša pirmā datuma, no kura piešķirta pensija. Pārrēķinā tiks ņemtas vērā VSAA rīcībā līdz pārrēķina veikšanai esošās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pensiju pārrēķinās katra gada 1.aprīlī. 

Ja pensijas saņēmējs vēlas, lai pensija tiktu pārrēķināta citā datumā, tad viņam VSAA jāiesniedz iesniegums, kurā norāda, ar kura mēneša pirmo datumu pensija turpmāk automātiski pārrēķināma.

VSAA skaidro, ka izdevīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi ir tad, ja persona vēlas, lai pensiju pārrēķina pēc dzimšanas dienas, jo tas var ietekmēt pensijas apmēru pēc pārrēķina.

Tāpat svarīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi varētu būt tad, ja 2026.gada 1.aprīlī pēc pēdējā pensijas pārrēķina vēl nebūs pagājuši 12 mēneši un cilvēks vēlēsies pārrēķinu pirms 2027.gada 1.aprīļa.

