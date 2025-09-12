Pēteris Apinis: Nepalaid garām raidījumu par radioloģijas attīstību un virzību 0
Svētdien, 14. septembrī plkst. 18.00 atkārtojums raidījumam “Dr.Apinis” kanālā TV24. Reti jau iesaku kādu no raidījumiem, bet šoreiz būs ko redzēt un dzirdēt.

Raidījumā piedalās RSU tenūrprofesore, Latvijas Radiologu asociācijas viceprezidente, VCA radioloģe Maija Radziņa, RSU Radioloģijas katedras docents, VCA radiologs Artūrs Balodis un radioloģe Anna Baškirova, kura šogad nolēmusi papildus radiologa sertifikātam iegūt arī invazīvā radiologa specialitāti.

Invazīvais radiologs ir speciālists, kurš sasniedz vēža šūnas, insulta trombu vai citas problēmvietas, vēzi sasaldē vai radioloģiski iznīdē, trombu izvelk, bet citus vēžus ārstē lokāli ar ķīmijterapiju. Moderna un ļoti sarežģīta specialitāte.

Bet stāsts šoreiz vairāk būs par radioloģijas attīstību, par jaunām tehnoloģijām, kur magnētiskās rezonanses aparātu būs gana mazs un kompakts, lai to pārvadātu ar NMPD brigādi vai helihopteri, pievestu uzņemšanas nodaļā pie slimnieka gultas.

Būs stāsti par mākslīgo intelektu un tā sniegtajām iespējām. Būs stāsts par radiologu darba globalizāciju, kad Latvijas ārsti pie sava datora dežūrē pēcpusdienā Austrālijā, kad tur ir nakts un nepietiek radiologu.

Jums būs iespēja uzklausīt viedokli – vai mums nav par daudz dārgu izmeklējumu. Vai vienmēr ir jāveic magnētiskā rezonanse, ja var iztikt ar ultrasonogrāfiju? Un cik ļoti mums pietrūkst speciālistu.

