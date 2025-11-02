Pie Bernātiem jūras krastā izskalots kaut kas neparasts… Interesanti, no kurienes tas ir? 5
Liepājnieks Uldis Sesks sociālajos medijos dalījies ar kādu interesantu novērojumu – jūras krastā pie Bernātiem redzama signālboja. Viņš arī uzdod jautājumu: interesanti, no kurienes tā tur uzradusies?
Atbilde tā īsti nav rodama arī komentāros, taču ko teikt cilvēkiem ir.
“No jūras protams.”
“Pirms 5 gadiem rudenī pie Užavas bākas atradu boju no Gdaņskas universitātes. Tā bija pilnībā izskalota krastā.”
“Ražotājam vajadzētu būt uz pašas bojas.”
“Meteo, vai pētnieciskā boja.”
“Ziņots ir?”
“Skandināvija? Neizskatās pēc LSEZ.”
Vaicājām padomu arī “Chat GPT”. Kas tas ir? Atbilde skan: “Fotogrāfijās redzama jūras signālboja (jeb navigācijas boja). Tā ir peldoša ierīce, ko izmanto jūras vai piekrastes navigācijā, lai atzīmētu kuģošanas ceļus, bīstamas vietas (piemēram, sēkļus vai akmeņus); mērītu jūras parametrus — viļņu augstumu, temperatūru, straumes, sāļumu vai piesārņojumu (īpaši, ja tas ir aprīkots ar sensoriem); vai arī kā meteoroloģisko un zinātnisko novērojumu boju.
Dzeltenā krāsa liecina, ka šī, visticamāk, ir īpašas nozīmes boja, nevis navigācijas ceļa vai bīstamības atzīmes boja. Saskaņā ar standartiem, dzeltenas bojas tiek izmantotas, piemēram, lai atzīmētu pētniecības vai mērījumu zonas vai brīdinātu par jūras darbu zonām, vai arī norādītu datu vākšanas staciju (bieži ar saules baterijām un antenu augšā — kā redzams labajā foto).
Iespējams, šī boja pieder kādai zinātniskai institūcijai vai hidrometeoroloģijas dienestam — piemēram, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (LVĢMC) vai Somijas, Zviedrijas vai Igaunijas jūras novērojumu tīkliem. Uz tām bieži redzami burti vai apzīmējumi (piemēram, “ISM”, “SM”, “NEM”, u.tml.), kas norāda uz datu stacijas kodu.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!