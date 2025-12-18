Brīdinājums ikvienam, kas aizraujas ar košlājamajām gumijām; atklātas nejaukas blakusparādības 0
Iespējams, ir pienācis laiks divreiz padomāt par košļājamās gumijas lietošanu, jo eksperti brīdina par tās ilgtermiņa blakusparādībām. Košļājamā gumija ir topā jau gadu desmitiem, un to katru dienu košļā miljoniem cilvēku. Tiek pat uzskatīts, ka daži patērētāji katru gadu apēd simtiem košļājamās gumijas gabaliņu.
Tomēr vien retais ņem vērā garo sastāvdaļu sarakstu, ko izmanto košļājamās gumijas gabaliņu pagatavošanā, par to plašāk raksta Tyla.com.
Katrs gabaliņš sastāv no košļājamās gumijas bāzes, saldinātājiem, mīkstinātājiem, aromatizētājiem un krāsvielām, tāpēc ekspertiem pieaugušas bažas par šo sastāvdaļu iespējamo ietekmi uz cilvēka ķermeni.
Sorbīts, cukura aizstājējs, ko izmanto daudzās košļājamās gumijās, kas reklamētas kā “bez cukura”, ir sastāvdaļa, kas nonācis ārstu un dietologu uzmanības lokā, papildus pārtikas krāsvielām.
Vēl viens brīdinājuma signāls attiecībā uz košļājamo gumiju ir vairāku potenciāli bīstamu konservantu, tostarp butilēta hidroksitoluola (BHT) un citronskābes, pievienošana, kā arī vairāki emulgatori, piemēram, sojas lecitīns, kolofonija glicerīna esteri, monoglicerīdi un diglicerīdi.
Lai gan visas šīs piedevas palīdz saglabāt košļājamo gumiju tās ierastajā konsistencē, 2008. gadā publicētā pētījumā atklājās, ka sorbitols veicina nopietnas kuņģa-zarnu trakta problēmas. Tik ļoti, ka divi pacienti, kas lietoja košļājamās gumijas šad un tad, pat nonāca slimnīcā Vācijā ar hronisku caureju, sāpēm vēderā un krasu svara zudumu.
Toreiz ārsti žurnāla “British Medical Journal” pētniekiem pastāstīja, ka divi pacienti pirms nokļūšanas slimnīcā bija lieotjuši no 15 līdz 20 košļājamās gumijas paciņām dienā.
Tā kā nav sagremojama īsta pārtika vai barības vielu, liekā skābe var kairināt kuņģa gļotādu un palileināt tādas problēmas kā skābes un reflukss. Šī nomācošā kaite var radīt ilgstošus organisma bojājumus, sākot no grēmām līdz iekaisumam un čūlām vai stāvoklim, kas pazīstams kā ezofagīts.”
Ir zināms arī, kā raksta medijs, ka reflukss izraisa stāvokli, kad hroniska kuņģa skābes iedarbība izraisa pirmsvēža audu izmaiņas barības vada gļotādā un tādējādi palielina barības vada vēža attīstības risku.
Tikmēr saskaņā ar Healthline datiem, košļājamai gumijai ir arī daži potenciāli ieguvumi. Pētījumi liecina, ka tā var mazināt stresu un palielināt modrības sajūtu, savukārt citi pētījumi liecina, ka tā varētu palīdzēt svara zaudēšanā.
