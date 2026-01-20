Foto: AFP/Scanpix/LETA

“Piesieti pie kokiem, pazemoti un pārsaluši.” Jauniesauktajiem Krievijas karavīriem nākas izciest nežēlīgus sodus 0

16:12, 20. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas karaspēka frontes līnijās jauniesauktie tiek pakļauti nežēlīgiem sodiem, spiesti uzturēties aukstumā un tiek pazemoti, raksta laikraksts “The Sun”.

Atklājas, ka apkārt klejo video, kuros redzama jauno Krievijas armijas rekrūšu nežēlīga sodīšana. Šajos ierakstos redzams, kā divi karavīri “lauka tribunāla” laikā tiek piesieti pie kokiem sniegotā mežā par to, ka viņi, iespējams, lietojuši komandierim piederošu marihuānu.

Temperatūra noslīdējusi līdz –20 grādiem, un upuru ķermeņi dreb no aukstuma.

Pēc Ukrainas militārā analītiķa Jurija Butusova teiktā, redzētais demonstrē sistemātisku pieeju karavīru “apmācībai”, kur viņiem “māca izturēties vienam pret otru kā pret dzīvniekiem, lai pēc tam viņi paši varētu izturēties tāpat pret citiem”.

Krievu aprindās par jebkuru pārkāpumu paredzētie sodi ir ārkārtīgi bargi – sākot ar pieķēdēšanu pie kokiem un beidzot ar iespējamu nāvessodu.

Saskaņā ar “Verstka” veikto izmeklēšanu spīdzināšana un nāvessodu izpilde bieži vien izraisa personiskus konfliktus starp karavīriem un komandieriem, savukārt upuru ķermeņi nereti tiek iemesti upēs vai seklos masu kapos.

Alkohola un narkotiku lietošana ir plaši izplatīta Krievijas karavīru vidū, kuri šādā veidā cenšas tikt galā ar kara bailēm un psiholoģisko šoku. Kremlis gan visas apsūdzības noliedz, apgalvojot, ka līdzīgas problēmas esot plaši izplatītas arī Ukrainas armijā.

