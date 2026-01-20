Dronu uzbrukums Kijivai, Ukraina
Pilsētā bija dzirdami vairāki sprādzieni – Krievija uzbrukusi Kijivai ar droniem un ballistiskajām raķetēm

7:33, 20. janvāris 2026
Krievija naktī uz otrdienu veikusi triecienu Ukrainas galvaspilsētai ar bezpilota lidaparātiem un ballistiskajām raķetēm, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Par kombinēto triecienu Kijevai rakstīja arī monitoringa kanāli.

Vietējie mediji ziņo, ka pilsētā dzirdēti vairāki sprādzieni.

Pēc Kijivas mēra Vitālija Kličko teiktā, Krievijas uzbrukuma rezultātā ievainots viens cilvēks Dņepras rajonā.

Tajā pašā rajonā tika bojāta nedzīvojamā ēka un aizdegās vairākas automašīnas pēc tam, kad drons nokrita autostāvvietā, sacīja Kļičko. Pilsētas militārās administrācijas priekšnieks Timurs Tkačenko ziņo, ka cietušas noliktavas.

Turklāt Kijivas kreisā krasta daļā pēc uzbrukuma tika pārtraukta elektroapgāde, piebilda Kličko, sociālās infrastruktūras objekti tiek pārslēgti uz autonomu elektroapgādi.

Kličko pavēstīja, ka Krievijas uzbrukuma rezultātā bez siltumapgādes palika 5635 daudzstāvu dzīvojamās ēkas Kijivā. Pilsētas kreisajā krastā nav arī ūdens.

“Pēc šī uzbrukuma galvaspilsētai bez siltuma ir palikušas 5635 daudzstāvu ēkas. Gandrīz 80% no tām ir mājas, kurās siltumapgāde tika atjaunota pēc 9. janvāra,” pavēstīja Kličko.

“Kreisais krasts joprojām ir bez ūdensapgādes šodienas uzbrukuma rezultātā,” norādīja Kličko, piebilstot, ka komunālo pakalpojumu un enerģētikas darbinieki jau strādā, lai atjaunotu siltuma, ūdens un elektrības piegādi Kijivas iedzīvotāju mājokļiem.

Dienu iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Krievija gatavojas jaunam masveida triecienam Ukrainai, un aicināja iedzīvotājus uzmanīgi sekot līdzi gaisa trauksmes paziņojumiem.

