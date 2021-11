Elvis Merzļikins kā īsta rokzvaigzne nosvinēja šosezon NHL izcīnīto pirmo sauso uzvaru. Foto: Russell LaBounty/REUTERS/SCANPIX

Vārtssargs Elvis Merzļikins turpina priecēt – pirmā sausā uzvara šosezon







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Elvis Merzļikins turpina priecēt Nacionālās hokeja līgas (NHL) Kolumbusas kluba “Blue Jackets” un Latvijas hokeja līdzjutējus, izcīnot astoto uzvaru 11 šosezon aizvadītās spēlēs. Pēdējā no tām patiesi varena, jo “zilās žaketes” savā laukumā ar 3:0 uzvarēja Vinipegas “Jets”, Elvim atvairot 36 pretinieku metienus, tostarp 13 pēdējā trešdaļā, vairākās epizodēs savus vārtus glābjot patiesi fantastiskā veidā.

Viņam tā ir pirmā sausā uzvara šajā sezonā un astotā NHL karjerā. Merzļikinam šī uzvara bijusi svarīga, jo iepriekšējos divos mačos viņš par savu sniegumu nebija gandarīts.

“Iepriekšējie divi mači, lai arī vienā no tiem uzvarējām, man nebija izdevušies. Pret Arizonu ielaidu pāris sliktus “golus”. Dienu pirms šīs spēles daudz domāju, kā lai atkal parādu to sniegumu, kāds bija sezonas sākumā. Šoreiz biju koncentrējies spēlei no pirmās sekundes,” pēc mača sacīja Elvis, kurš tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni, šādā gadījumā kā ierasts savu nūju uzdāvinot kādam no “Blue Jackets” līdzjutējiem tribīnēs.

Kolumbusā Elvi mīl, jo mača beigās tribīnes skandēja viņa vārdu. Pats vārtsargs atzīst, ka skatītāji sākuši to mazliet par agru, jo pusotras minūtes laikā NHL var notikt neprognozējamas lietas.

“Kad bija palikušas 20 sekundes līdz spēles beigām, tad gan izbaudīju līdzjutējus. Esmu pateicīgs par atbalstu, tāpat kā komandas biedriem, kuri bloķēja daudz metienu,” gandarīts pēc mača bija Merzļikins. Viņš šosezon 11 spēlēs atvairījis 92,6% metienu, kas šobrīd dod 15. vietu līgā. Pēc šosezon izcīnīto uzvaru skaita Elvis ir vienu pozīciju augstāk.

Bļugeram divas, Balceram viena

Pie uzvarām tika arī Pitsburgas “Penguins” un Sanhosē “Sharks” komandas, Teodoram Bļugeram un Rūdolfam Balceram izceļoties attiecīgi ar divām un vienu rezultatīvu piespēli. “Pingvīni” ar 4:2 uzvarēja Vankūveras “Canucks”, Tedim asistējot trešo un ceturto vārtu guvumā.

Bļugers šosezon 19 mačos ticis pie deviņiem (5+4) rezultativitātes punktiem, kas ir septītais rādītājs starp Pitsburgas uzbrucējiem. “Penguins” uzvarējuši pēdējos četros mačos pēc kārtas, tajos ielaižot vien divas ripas.

Tikmēr Sanhosē “Sharks” ar 6:3 pieveica Otavas “Senators”, Balceram pret savu bijušo komandu izceļoties ar piespēli uzvaras (ceturto) vārtu guvumā. Viņš šosezon ticis pie astoņiem (2+6) rezultativitātes punktiem, kas starp “haizivju” uzbrucējiem ir sestais labākais rādītājs. “Sharks” izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas.

Noraidījums līdz spēles beigām

Ne tik veiksmīga spēle bija Zemgum Girgensonam un Bufalo “Sabres”, kas ar 1:5 zaudēja Bostonas “Bruins”. “Zobeniem” ceturtā neveiksme pēc kārtas, astotā pēdējos deviņos mačos.

Girgensons spēles 54. minūtē laukuma apmalē iegrūda pretinieku Čārliju Makavoju, saņemot noraidījumu līdz spēles beigām. Tobrīd rezultāts bija 1:4, Bostonas komandai vēlāk izmantojot arī lielo skaitlisko vairākumu. Girgensonam šosezon deviņi (4+5) rezultativitātes punkti. Komandā viņš septītais rezultatīvākais uzbrucējs.

Kolumbusas un Pitsburgas uzvaras šiem klubiem ļāva pakāpties uz septīto un astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr Bufalo pēc laba sezonas sākuma nu slīd zemāk un atrodas 13. pozīcijā. Rietumu konferencē “Sharks” ieņem devīto vietu.