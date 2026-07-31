Nepalaid garām! Rīgas svētki vairs nebūs tikai viena nedēļas nogale – gaidāms mēnesi ilgs notikumu maratons 0
Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja par Rīgas 825. jubilejas svinību iecerēm, īpaši izceļot gastronomiju, tūrisma piesaisti un plašo pasākumu programmu.
Bikovs norādīja, ka Rīgas jubilejas svinības šogad veidotas ne tikai kā atsevišķu pasākumu kopums vienā nedēļas nogalē, bet gan kā plašāka programma visa mēneša garumā. Tās aptvers gan pilsētas centru, gan apkaimes, piedāvājot koncertus, darbnīcas, mākslas pasākumus un dažādas citas aktivitātes.
Viņš skaidroja, ka jubilejas laikā īpaša uzmanība pievērsta arī gastronomijai. Meklējot produktu, kas varētu kļūt par Rīgas atpazīstamu simbolu līdzīgi kā citu valstu ikoniskie gardumi, tika izvēlēta Vecrīgas kūciņa. Pēc veiksmīgas pieredzes restorānu nedēļas laikā, kurā dažādas beķerejas piedāvāja gan klasisko, gan jaunas kūciņas variācijas, nolemts šo ideju turpināt arī jubilejas programmā.
Augustā darbu sāks īpaša mājaslapa, kurā gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi varēs atrast vietas, kur nogaršot dažādas Vecrīgas kūciņas versijas. Bikovs uzsvēra, ka gastronomija ir būtiska tūrisma sastāvdaļa, jo vietējā virtuve ļauj iepazīt pilsētas kultūru un tradīcijas.
Rīgas svētku laikā pie Latvijas Nacionālās operas nama skvēra būs izveidots arī īpašs Rīgas svētku restorāns, kurā dažādi restorāni piedāvās ēdienus un uzkodas. Iepriekš iecerēts apvienot svinīgu atmosfēru ar pieejamām cenām.
Bikovs uzsvēra, ka šī gada svētku sauklis ir “Atver Rīgu 825”, un pilsētas jubilejas kampaņa tiek īstenota arī ārvalstīs – Skandināvijas valstīs, Vācijā, Spānijā un Baltijas valstīs. Viņš norādīja, ka jau vērojamas pirmās pazīmes par pieaugošu tūristu interesi, jo viesnīcu rezervāciju skaits uz svētku laiku palielinās.
Pēc Bikova teiktā, galvenais mērķis ir parādīt Rīgu kā daudzveidīgu Eiropas galvaspilsētu, kurā ikviens viesis var atrast sev piemērotu pieredzi – sākot no kultūras un mākslas līdz gastronomijai un pilsētas apkaimju iepazīšanai.