Cilvēki atpūšas Vecāķu pludmalē.

“Nogribējušies pusmūža veči!” Sievietes stāsta par biedējošām situācijām pludmalēs 0

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LA.LV
16:47, 31. jūlijs 2026
Viedokļi

Vasara ir laiks, kad daudzi dodas uz jūru baudīt sauli, veldzēties ūdenī un iegūt skaistu iedegumu. Lai iedegums būtu pēc iespējas vienmērīgāks, daļa atpūtnieku izvēlas sauļoties bez peldkostīma. Latvijā to atļauts darīt tikai īpaši tam paredzētās nūdistu pludmalēs. Tomēr ne visiem šāda atpūta izvēršas tik mierīga, kā cerēts.

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Sociālajos medijos plašu diskusiju izraisījis kādas sievietes ieraksts, kurā viņa sūdzas par uzmācīgiem vērotājiem jeb tā dēvētajiem “lūriķiem”, kas regulāri parādās nūdistu pludmalē.

“Es ar savu puisi bieži dodamies uz nūdistu pludmali, lai bez liekām acīm pasauļotos. Bet vienmēr pa kāpām staigā vīrieši 50+ un nekaunīgi nostājas kalniņā un skatās virsū. Un tas nenotiek vienu reizi – apej mazu līkumiņu, un atkal tas pats! Kādi ieteikumi, ko darīt ar šādiem pervertiem?” raksta sieviete.

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Komentāru sadaļā vairāki cilvēki dalījās ar līdzīgu pieredzi, bet arī citi nekautrējās paust savas domas:

Ekrānšāviņš/ oriģinālieraksts
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