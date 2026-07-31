Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Sieviete pērkona negaisa laikā.

“Negaiss ar ļoti stipru lietu tuvojas Rīgai!” Sinoptiķis Bergšteins brīdina par laikapstākļiem 0

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LETA, LA
21:35, 31. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

LA.LV jau ziņojām, ka piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Taču nu sinoptiķis Bergšteins nācis klajā ar precīzu prognozi.

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“Šobrīd spēcīgākie negaisa mākoņi Latvijas vidienē. Vairāki atsevišķi negaisi, mijiedarības procesā, apvienojas vienā lielākā mākoņu grupā (multicell cluster). Pirms brīža viens no tiem Jelgavā atnesa ļoti stipras lietusgāzes. Tagad negaiss ar ļoti stipru lietu tuvojas Rīgai,” savā “Facebook” vēsta TV3 laika ziņu moderators Martins Bergšteins.

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