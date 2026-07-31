Reālas attiecības vairs neinteresē? Pusaudžu zēni arvien biežāk dod priekšroku sarunām ar mākslīgo intelektu 0
Mākslīgais intelekts arvien biežāk kļūst ne tikai par palīgu mācībās vai informācijas meklēšanā, bet arī par sabiedroto personiskās sarunās. Jauns pētījums Lielbritānijā liecina, ka daļa pusaudžu zēnu priekšroku dod saziņai ar mākslīgā intelekta tērzēšanas robotiem, nevis reālām attiecībām.
Pētījumā, kurā piedalījās 1000 zēnu vecumā no 12 līdz 16 gadiem, noskaidrots, ka 85% vismaz reizi ir sarunājušies ar mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu. Savukārt piektdaļa aptaujāto zina kādu vienaudzi, kurš uztur romantiska rakstura attiecības ar mākslīgā intelekta sarunu biedru.
Vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzina, ka mākslīgā intelekta partnera uzmanība un komunikācija viņiem šķiet pievilcīgāka nekā attiecības ar reālu cilvēku.
Kāpēc mākslīgais intelekts šķiet pievilcīgāks?
Eksperti norāda, ka atbilde ir salīdzinoši vienkārša – mākslīgais intelekts nenoraida, nekritizē un vienmēr ir pieejams.
Attiecību pētnieks Nikolass Velota skaidro, ka pusaudžu vecumā, kad vēl tikai veidojas pašapziņa un izpratne par sevi, šāda beznosacījumu uzmanība var radīt tuvības ilūziju.
Atšķirībā no cilvēkiem, mākslīgais intelekts vienmēr atbild, neapvainojas, nestrīdas un neuzdod neērtus jautājumus. Tas rada drošības sajūtu, īpaši jauniešiem, kuri baidās no atraidījuma vai neveiklām situācijām.
Ko jaunieši var zaudēt?
Psihologi brīdina, ka tieši sarežģītās situācijas ir būtiska daļa no pieaugšanas procesa.
Reālas attiecības māca risināt konfliktus, pieņemt atteikumu, attīstīt empātiju un saprast citu cilvēku vajadzības. Tie ir sociālie un emocionālie instrumenti, kurus nav iespējams pilnvērtīgi apgūt sarunās ar programmu, kas veidota tā, lai lietotājam patiktu.
Eksperti uzsver, ka mākslīgais intelekts pats par sevi nav problēma. Tas var palīdzēt trenēt komunikācijas prasmes, formulēt domas vai pat sniegt emocionālu atbalstu noteiktās situācijās.
Risks rodas brīdī, kad mākslīgais intelekts sāk aizstāt reālas attiecības, nevis tās papildināt.
Vai tas kļūst par tendenci?
Arī citi pētījumi rāda, ka jaunieši arvien biežāk izmanto tērzēšanas robotus ne tikai informācijas iegūšanai, bet arī emocionālai saziņai. Tie tiek izmantoti, lai izrunātu problēmas, lūgtu padomu, trenētu sarunas vai apspriestu attiecību jautājumus.
Speciālisti uzskata, ka nākotnē sabiedrībai nāksies arvien nopietnāk diskutēt par robežu starp tehnoloģiju kā palīgu un tehnoloģiju kā cilvēku attiecību aizvietotāju.
Viņuprāt, spēja pieņemt atraidījumu, risināt konfliktus un veidot attiecības ar reāliem cilvēkiem joprojām ir viena no svarīgākajām prasmēm, kas nepieciešama pilnvērtīgai pieaugušo dzīvei.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.