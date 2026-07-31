Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Ieva Lūka

Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties 0

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LA.LV
20:56, 31. jūlijs 2026
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SUV jeb apvidus auto tirgus katru gadu kļūst arvien lielāks, taču šo automašīnu uzturēšana bieži vien ir dārga. Auto eksperti un mehāniķi ir nosaukuši vairākus populārus modeļus, kurus, viņuprāt, pircējiem vajadzētu rūpīgi izvērtēt vai pat izvairīties no to iegādes.

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Izdevums “GOBankingRates” aptaujāja auto ekspertu Krisu Pailu un mehāniķi Maiku Vinteru, kurš ilgstoši vada “MDP Diesel & Auto Repair”, lai noskaidrotu, kuri SUV modeļi rada visvairāk problēmu un kuriem ir slikta cenas un kvalitātes attiecība.

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