Pēc incidenta Polijā Slaidiņš pieļauj scenāriju, kas satrauc NATO 0

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LA.LV
0:11, 1. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas īstenotās kārtējās masīvās apšaudes laikā pret Ukrainu satraukums šoreiz valdīja ne tikai kara plosītajā valstī, bet arī Polijā. Pēc sākotnējās informācijas viena no spārnotajām raķetēm, iespējams, šķērsojusi Ukrainas rietumu robežu un nokritusi Polijas teritorijā. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka pagaidām ir pāragri izdarīt galīgos secinājumus, tomēr vienu satraucošu scenāriju pilnībā izslēgt nevar.

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Slaidiņš stāstīja, ka saskaņā ar Ukrainas novērošanas kanālu informāciju viena no Krievijas spārnotajām raķetēm H-101 varētu būt šķērsojusi Ukrainas rietumu robežu un nogāzusies Polijas Ļubļinas vojevodistē. Savukārt Polijas mediji ziņojuši, ka uz lauka atrasts aptuveni desmit metrus plats krāteris, bet vietējie iedzīvotāji ziņojuši par dzirdētu sprādzienu.

Par laimi, incidentā cilvēki nav cietuši.

Pēc majora teiktā, pašlaik iespējami vairāki skaidrojumi. Raķete varēja novirzīties no kursa tehniskas kļūmes dēļ, taču nevar izslēgt arī iespēju, ka tās lidojuma trajektorija izvēlēta apzināti.

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“To nevar izslēgt, to nevar arī apgalvot,” sacīja Slaidiņš, komentējot iespēju, ka Krievija šādā veidā varētu pārbaudīt NATO reakciju.

Viņš piebilda, ka teorētiski raķete varēja tikt ieprogrammēta tā, lai nokristu neapdzīvotā vietā, neradot cilvēku upurus. Tomēr šobrīd nav pierādījumu, kas apstiprinātu šādu versiju.

Slaidiņš arī norādīja, ka Krievija, visticamāk, noliegs jebkādu saistību ar notikušo un atbildību mēģinās novelt uz Ukrainas pretgaisa aizsardzību.

Vienlaikus majors pauda cerību, ka šādi incidenti nekļūs par ierastu parādību pēc katras masīvas Krievijas raķešu apšaudes.

“Pagaidām varam tikai izteikt pieņēmumus un gaidīt oficiālu informāciju par notikušo,” uzsvēra Slaidiņš, piebilstot, ka NATO šādās situācijās, visticamāk, ļoti rūpīgi izvērtēs katru publisko paziņojumu, lai nepieļautu nevajadzīgu spriedzes eskalāciju.

Viņš uzsvēra, ka tikai pēc oficiālās izmeklēšanas būs iespējams droši pateikt, vai notikušais bija tehniska kļūme, nejaušība vai tomēr apzināts Krievijas solis.

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