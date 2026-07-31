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Viena no “nāvējošākām” valstīm Eiropā: kārtējā statistika, par kuru Latvijai būtu jānokaunās 0

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LA.LV
18:31, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Vasaras atvaļinājumu laikā daudzi dodas ceļojumos ar automašīnu, taču autovadītājiem jāņem vērā – ceļu satiksmes drošības līmenis Eiropā dažādās valstīs būtiski atšķiras.

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Brauciens ar auto pa Eiropu ir lieliska iespēja izbaudīt ainavas un apmeklēt vairākas pilsētas viena ceļojuma laikā. Tomēr drošības standarti uz ceļiem dažādās valstīs ievērojami atšķiras.

Kā vēsta “Euronews”, saskaņā ar uzņēmuma “Vignette Switzerland” pētījumu, kas nodarbojas ar Šveices elektronisko ceļu nodevu vinješu tirdzniecību, Serbija, Bulgārija un Rumānija ir Eiropas valstis ar visaugstāko bojāgājušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos.

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Serbijā reģistrēti 74 bojāgājušie uz vienu miljonu iedzīvotāju, kas ir par 72% vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tā ir jau otro gadu pēc kārtas valsts ar sliktākajiem rādītājiem šajā jomā. Tomēr jaunākie dati liecina, ka bojāgājušo skaits uz ceļiem ir nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Otrajā vietā ierindojās Bulgārija ar 71 bojāgājušo uz miljonu iedzīvotāju, bet trešajā vietā – Rumānija ar 68 bojāgājušajiem uz miljonu iedzīvotāju.

Pētījumā arī secināts, ka starp 10 Eiropas bīstamākajām valstīm braukšanai ar auto nonākuši vairāki populāri tūrisma galamērķi, tostarp Portugāle, Grieķija, Itālija un Francija.

Savukārt Ziemeļvalstis joprojām ir starp drošākajām vietām autovadītājiem. Norvēģija un Zviedrija šajā reitingā ieņem vienu no labākajām pozīcijām – tur reģistrēti tikai 19 bojāgājušie uz miljonu iedzīvotāju, kas nozīmē, ka šīs valstis ir gandrīz četras reizes drošākas nekā Serbija.

Kura Eiropas valsts ir visvairāk uzlabojusi ceļu drošību?

Saskaņā ar “Vignette Switzerland” datiem, Lietuva pēdējās desmitgades laikā samazinājusi bojāgājušo skaitu uz ceļiem par 43%.

Arī Latvija, Bulgārija, Grieķija un Ungārija uzrādījušas ievērojamu progresu autovadītāju un gājēju drošības uzlabošanā. Šajās valstīs bojāgājušo skaits samazinājies attiecīgi par:

Latvijā – 37%;
Bulgārijā – 36%;
Grieķijā – 35%;
Ungārijā – 30%.

Tomēr dažās populārās tūrisma valstīs progress bijis daudz lēnāks. Piemēram, Portugālē pēdējo desmit gadu laikā bojāgājušo skaits uz ceļiem samazinājies tikai par 1%.

Arī Francija uzrādījusi nelielu uzlabojumu – ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits kopš 2015. gada samazinājies par 6%.

Eksperti ceļotājiem šovasar iesaka pirms došanās ceļā iepazīties ar konkrētās valsts ceļu satiksmes noteikumiem, rūpīgi saplānot maršrutu un īpaši uzmanīgi braukt pa nepazīstamiem ceļiem.

Latvija – viena no bīstamākajām valstīm Eiropā braukšanai

Lai arī bojāgājušo skaitā vērojama pozitīva tendence, Latvijā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits ir aptuveni 63 cilvēks uz vienu miljonu iedzīvotāju (2024. gada dati).

Tas nozīmē, ka Latvija joprojām atrodas starp Eiropas valstīm ar salīdzinoši augstu ceļu satiksmes risku. Salīdzinājumam – ES vidējais rādītājs ir ap 45 bojāgājušajiem uz miljonu iedzīvotāju, bet drošākajās valstīs, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā, tas ir aptuveni 20 vai mazāk.

Ekrānšāviņš/ Euronews
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