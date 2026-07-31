Latvijas un Baltkrievijas robeža.
Latvijas un Baltkrievijas robeža.
Foto: EPA/SCANPIX

Negaidīti slēgta Latvijas-Baltkrievijas robeža 20

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LETA
21:22, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta, mikroblogošanas vietnē “x” pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).

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Viņš aicinājis izmantot citus maršrutus tiem, kuri nav vēl atgriezušies Latvijā.

Līdz šim aģentūrai LETA ar Dombravu nav izdevies sazināties.

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Valsts robežsardzes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pētersone aģentūrai LETA apstiprināja, ka uz Baltkrievijas-Latvijas robežas Pāternieku robežkontroles punktā patlaban ir tehniskas problēmas, kas saistītas ar traucējumiem informācijas sistēmu darbībā, tādējādi robežkontrole patlaban nav iespējama.

Viņa arī norādīja, ka nav zināmi problēmas iemesli un atrisināšanas laiks, bet Valsts robežsardze aktualizēs informāciju par iespējām robežas šķērsotājiem.

Dombrava ceturtdien, 30. jūlijā, vietnē “x” aicināja Latvijas iedzīvotājus atteikties no plāniem doties uz Baltkrieviju vai atgriezties no tās.

“Baltkrievijas izvērstā migrācijas hibrīdkara apstākļos droša pārvietošanās starp valstīm var kļūt apgrūtināta,” ceturtdien norādīja ministrs.

Papildus viņš minēja, ka Igaunija “ir Latvijas draugi”, un informēja, ka pēc tikšanās aizvadītajā nedēļā ar Igaunijas iekšlietu ministru Igoru Taro viņš saņēmis apliecinājumu, ka Igaunija nosūta papildu robežsargus, lai stiprinātu Latvijas ārējo robežu.

Jau ziņots, ka valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.

Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.

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