Pjotrs Avens atteicies no tiesā celtās prasības pret ārlietu ministri Baibu Braži 0
Rīgas pilsētas tiesa izbeigusi tiesvedību civillietā, jo miljardieris Pjotrs Avens atteicies no celtās prasības pret ārlietu ministri Baibu Braži (JV) saistībā ar viņas izteikumiem laikrakstam “Diena”, noskaidroja aģentūra LETA.
Avens bija iesniedzis prasību pret Braži un izdevniecību SIA “Dienas bizness” par nepatiesu, goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, aģentūru LETA informēja tiesā. Ņemot vērā to, ka prasītājs pilnībā atteicies no celtās prasības, nolemts tiesvedību civillietā izbeigt.
Lēmums vēl nav stājies spēkā, jo to var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā desmit dienu laikā.
Savā iesniegumā par prasības pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas Avens norādīja, ka, ievērojot civilprocesā nostiprināto dispozitivitātes principu, viņš ir izlēmis nerisināt konkrēto civiltiesisko strīdu prasības tiesvedības kārtībā.
“Šī prasītāja pozīcija nav mainījusies arī pēc lietas ierosināšanas, jo, ievērojot Bražes amatu un to, ka Avens ir Eiropas Savienības (ES) sankciju subjekts, viņš nevēlas, ka viņa likumīgās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību tiktu interpretētas kā mēģinājums ietekmēt valsts amatpersonas pirms kārtējā ES sankciju pagarināšanas procesa, kas plānots 2026. gada februārī,” teikts Avena iesniegumā.
Tāpēc Avens norāda, ka pilnīgi atsakās no celtās prasības pret Braži un izdevniecību “Dienas bizness” par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.
Iepriekš ziņots, ka Valsts policija (VP) nesāks kriminālprocesu pēc Krievijas un Latvijas dubultpilsoņa, miljardiera Avena iesnieguma pret Braži, miljardierim vainojot ministri neslavas celšanā saistībā ar viņas izteikumiem laikrakstā.
Par iesniegumā pausto informāciju VP tika sākta resoriskā pārbaude, kuras gaitā konstatēts, ka nodarījumā nav noziedzīga sastāva, līdz ar to pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu, aģentūra LETA noskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Avens iepriekš bija izplatījis preses paziņojumu, kurā kritizēja Bražes izteikumus laikrakstam “Diena”, jo politiķe, pēc viņa domām, nepamatoti viņu apsūdzējusi koruptīvos sakaros ar Krievijas augstāko politisko vadību un naudas atmazgāšanā.
Aģentūras LETA rīcībā esošajā Avena iesniegumā policijai viņš citēja laikraksta publikācijā teikto: “Lai raksturotu, cik bīstama būtu Avena izņemšana no sankciju saraksta, ārlietu ministre “Dienai” īsi noskalda: “Viņš ir Putina privātais baņķieris. Tā ir Putina nauda, ko viņi atmazgā.””
Miljardieris uzskata, ka šādi Bražes izteikumi ceļ viņam neslavu. Avens iesniegumā apgalvoja, ka nekad neesot nodarbojies ne ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ne arī kādām citām noziedzīgām darbībām, un jo īpaši – Krievijas prezidenta Vladimira Putina interesēs.
Avens bija lūdzis policijai ierosināt kriminālprocesu saistībā ar publikācijā izteikto apgalvojumu, ka viņš ir Putina privātais baņķieris un nodarbojoties ar viņa naudas atmazgāšanu. Kriminālprocesu tika lūgts ierosināt atbilstoši Krimināllikuma pantam par neslavas celšanu.
Jau vēstīts, ka pērn Eiropas Savienības Tiesa atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un viņa biznesa partnerim Mihailam Fridmanam noteiktajām sankcijām periodā no 2022. gada 28. marta līdz 2023. gada 15. martam. Nedaudz vēlāk Latvija iesniedza apelācijas sūdzības Avena un Fridmana sankciju lietās, aģentūrai LETA precizēja Tieslietu ministrija.
ES sankcijas pret Avenu un Fridmanu vēl joprojām ir spēkā un šogad 12. septembrī ES Padome vienbalsīgi nolēma pagarināt tās vēl par sešiem mēnešiem.
Latvijas Tieslietu ministrija iepriekš pamatoja, ka, pieņemot sankcijas, gan par Avenu, gan Fridmanu bijuši gūti sākotnējie pierādījumi par aktīvi sniegtu materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju.