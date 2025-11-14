Avena pilsonības lietai pielikts punkts. Saeimas vairākums nobalso pret pieprasījumu “Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam” 0
Saeima 13.novembrī noraidīja Nacionālās apvienības (NA) deputātu pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim “Par Latvijas pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam”. 21 deputātam balsojot “par”, 65 – “pret” un vienam deputātam atturoties, Saeima šo pieprasījumu noraidīja. Līdz ar deputātu vairākuma “pret” balsojumu var secināt, ka jautājumam par P.Avena pilsonību beidzot pielikts punkts, vēsta bnn.lv.
Deputāts Jānis Patmalnieks (JV), kurš runāja Pieprasījumu komisijas vārdā, norādīja, ka Pieprasījumu komisija jau šā gada 15.oktobra sēdē izskatīja iepriekš minēto pieprasījumu un, balsojot “par” – 2, “pret” – 11 un vienam atturoties, atzina, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms. J.Patmalnieks arī minēja sēdē konstatēto, ka atbilstoši Pilsonības likuma 24. panta pirmās daļas 5. punktam Latvijas pilsonību atņem, ja persona ir sniegusi būtisku atbalstu valstij vai personām, kas veikušas darbības, kas apdraud demokrātiskas valsts teritoriālo integritāti, suverenitāti vai konstitucionālo iekārtu, un ja šīs darbības apliecinošu informāciju sniedz valsts drošības iestādes. Lēmumu par pilsonības atņemšanu, pamatojoties uz šādu informāciju, pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona, ievērojot administratīvā akta izdošanas nosacījumus.
Savukārt deputāts Edvīns Šnore (NA), kurš bija viens no pieprasījuma iesniedzējiem, debatēs norādīja, ka iekšļietu ministrs Rihards Kozlovskis par to, ka uzsākta pārbaude par P.Avena pilsonību, informējis sabiedrību jau pirms diviem gadiem. “Un mūsu jautājums tagad bija diezgan vienkāršs un īss: vai šī pārbaude ir noslēgusies? Un atbilde, ko mēs saņēmām, bija diezgan izplūdusi, izvairīgi… Nu, vārdu sakot, tā ideja bija tāda, ka, ja kaut ko iestādes konstatēs, kaut kādus pārkāpumus, tad lems par pilsonības atņemšanu. Un no tā pilnīgi skaidri izrietēja, ka šāda pārbaude ir veikta. Nekas nav konstatēts, un līdz ar to ir pieņemts lēmums šo pilsonību Avenam neatņemt. Bet nez kāpēc, nu, mēs redzam, ka ir kaut kāda kautrība atzīt, ka šāds lēmums ir pieņemts, nu, skaidri Avenam par labu un, nu, ka visu laiku tas ir nepubliski, un par to runāt nevar, un atzīt to nevar. ”
Savukārt deputāts Andris Šuvajevs (PRO) rosināja neatbalstīt NA pieprasījumu iekšlietu ministram, jo tā esot opozīcijas politiskā spēka “zīmīga taktika” un atgādināja par Ogrē tā arī nenotikušo P.Avena porcelāna kolekcijas izstādi. Viņš arī pieļāva, ka NA iekšienē domas par P.Avenu dalās un atgādināja, ka Ogres mērs Egils Helmanis tikās ar Avenu viņa mājās.
Tikmēr Eiropas Vispārējā tiesa savā spriedumā norāda – ES Padomes izvirzītie argumenti neļauj konstatēt, ka P.Avens būtu atbalstījis darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, vai ka viņš būtu sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas amatpersonām, kas ir atbildīgas par Krimas aneksiju. ES Tiesas ieskatā neviens no sākotnējos tiesību aktos par P.Avena pakļaušanu sankcijām ietvertajiem pamatiem nav pietiekami argumentēts, līdz ar to arī viņa iekļaušana sankcijām pakļauto personu sarakstos nav pamatota.
Arī EST ģenerāladvokāts savā Latvijas apelācijas sūdzības analīzē norāda, ka P.Avens, kā to jau atzinusi ES tiesa, “nepamatoti tika iekļauts un pēc tam palika iekļauts to personu sarakstos, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi”. EST Ģenerāladvokāts ierosinājis tiesai Latvijas Apelācijas sūdzību noraidīt un Latvijas Republikai piespriest segt tiesas izdevumus.