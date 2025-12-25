Pokrovska kritīs? Bruža brīdina par iespējamu Krievijas ofensīvu un stratēģiskiem riskiem 0

21:13, 25. decembris 2025
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, ka līdz gada beigām Krievijai varētu izdoties ieņemt Pokrovsku un ielenkt Mirnogradu, atsaucoties uz Starptautiskā kara pētniecības institūta veikto analīzi.

Speciālisti šobrīd vērtē, kā šāds scenārijs varētu ietekmēt situāciju frontē un Ukrainas aizsardzības spēju noturēt Donbasu. Analītiķi norāda, ka pat Pokrovskas krišanas gadījumā Ukrainas aizsardzība Donbasā nepiedzīvotu tūlītēju frontes pārrāvumu.

Kaujas darbību raksturs, sarežģītais reljefs, kā arī plaši izbūvētā lauka nocietinājumu sistēma ļauj Ukrainas aizsardzības spēkiem salīdzinoši efektīvi noturēt dzelzsbetona aizsardzības līnijas.

Vienlaikus eksperti uzsver, ka Pokrovskas krišana dotu Krievijas spēkiem būtisku stratēģisku ieguvumu. Tas ļautu pārvietot ievērojamus militāros resursus uz citiem frontes posmiem.

Tiek prognozēts, ka pēc pilsētas pilnīgas kontroles iegūšanas Krievijas spēki varētu tikt pārvietoti uz citiem stratēģiski svarīgiem virzieniem, piemēram, Zaporižjas vai Kupjanskas virzienā.

Tas radītu papildu spiedienu Ukrainas aizsardzībai arī citos frontes sektoros.

Noslēgumā Zemessardzes kapteinis Māris Bruža brīdina, ka situācija frontē var kļūt vēl sarežģītāka. “Situācija var saasināties, un līdz gada beigām Ukrainas armijai būs jāpieņem sāpīgi lēmumi, ja viņi nemēģinās jau šobrīd atturēt šo ofensīvu,” norāda Bruža.

