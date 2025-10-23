Foto: Pexels

Populārais 5 mīlestību valodu koncepts ir apgāzts: kas ar to ir nepareizi? 0

22:03, 23. oktobris 2025
Ideja par tā dēvētajām piecām mīlestības valodām jau gadiem ilgi ir viena no populārākajām tēmām sarunās par attiecībām. To bieži piemin gan randiņos, gan pāru terapijās, gan attiecību padomu grāmatās. Konceptu radījis psihologs Gerijs Čepmens, kurš savā grāmatā apgalvo, ka cilvēki izrāda un uztver mīlestību piecos galvenajos veidos – ar iedrošinājuma vārdiem, kopīgi pavadītu kvalitatīvu laiku, dāvanām, palīdzību ikdienas darbos vai fizisku tuvību.

Taču jaunākie pētījumi rāda, ka šī šķietami vienkāršā un skaistā ideja nav tik zinātniski pamatota, kā šķiet. Psihoterapeits Čārlijs Hantingtons žurnālā “Psychology Today” raksta, ka vairāki pētnieki ir pārbaudījuši Čepmena teoriju un secinājuši, ka pierādījumi trim tās galvenajiem apgalvojumiem ir visai vāji.

Pirmkārt, nav pārliecinošu datu, kas apstiprinātu, ka katram cilvēkam patiešām būtu tikai viena dominējošā mīlestības valoda. Otrkārt, nav skaidru pierādījumu, ka šādu mīlestības valodu tiešām būtu tieši piecas – iespējams, to ir vairāk vai arī tās izpaužas daudz plašākā spektrā. Un, treškārt, nav konstatēts, ka pāri, kuri runā vienā mīlestības valodā, būtu būtiski laimīgāki vai saskanīgāki nekā tie, kuru mīlestības valodas ir atšķirīgas.

Zinātnieki piedāvā citu skatījumu – mīlestību uztvert nevis kā valodu, bet gan kā uzturu. Jo daudzveidīgākā veidā mēs saņemam rūpes un uzmanību, jo veselīgākas kļūst attiecības. Citiem vārdiem sakot, mīlestības valodas nav kā superēdiens, kas vienlaikus apmierina visas vajadzības, bet gan kā dažādas pārtikas grupas, kas kopā veido sabalansētu uzturu.

Pētījumi arī parāda, ka ne visi mīlestības izpausmes veidi ir vienlīdz nozīmīgi. Izrādās, ka attiecību apmierinātību visvairāk ietekmē divas konkrētas lietas – iedrošinoši vārdi un kopīgi pavadīts kvalitatīvs laiks. Nav tik būtiski, vai partneris precīzi uzmin tavu mīlestības valodu – daudz svarīgāk ir tas, vai jūsu attiecībās ir atbalsts un uzmanība.

Hantingtons uzsver, ka nav nekā slikta tajā, ja cilvēkam patīk dāvanas vai nelieli pārsteigumi – tie joprojām var būt svarīga mīlestības izpausme. Tomēr jāatceras, ka veselīgas attiecības balstās daudz plašākos aspektos – tās uztur ne tikai mīļi žesti vai simboliskas dāvanas, bet arī dziļāki procesi, kas nodrošina uzticēšanos, tuvību un emocionālo saikni.

Šī jaunā pieeja liek paskatīties uz mīlestību citādi – nevis kā uz vienkāršu formulu ar pieciem noteikumiem, bet kā uz dzīvu un daudzveidīgu sistēmu, kurā svarīga ir līdzsvarota pieeja un gatavība pielāgoties vienam otram.

Tēmas
