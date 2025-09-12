Premjere: Maskavas nams izlikts izsolē, bet tā problēma ir, ka neviens nepērk 0
Vai pēdējo dienu notikumu kontekstā nebūtu laiks konfiscēt Krievijas aktīvus un novirzīt tos Latvijas pretgaisa aizsardzībai? Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uz šo jautājumu atbildēja TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, uzsvērdama, ka Latvija ar savu piemēru – nododot izsolei Maskavas namu – tādu nodomu jau apliecinājusi.
“Esam pirmie, karognesēji, daudzas valstis tā nav darījušas, bet mēs esam. Piemēram, attiecībā uz Maskavas namu, kas piederēja Krievijas domei – tagad šis nams ir izlikts izsolē. Tā problēma ir, ka īsti neviens nepērk. Mums būtu jāiegūst šie līdzekļi, bet neviens vēl nav iegādājies Maskavas namu,” skaidroja Siliņa. Tiklīdz darījums būs noticis, iegūtie līdzekļi, pēc premjeres teiktā, varētu tikt novirzīti vai nu Ukrainai vai Latvijas gaisa aizsardzības stiprināšanai.
Komentējot gaisa telpas aizsardzību un to, vai Latvija no NATO plāno pieprasīt papildus līdzekļus tās aizsardzībai, premjere uzsvēra, ka svarīgi apzināties – NATO ir ar mums, NATO mūs sargā. “Pagājušajā gadā pēc drona incidenta vairākas reizes mūsu sabiedrotie pacēlās gaisā, lai indentificētu, vai drons nav ielidojis Latvijā. Mūsu sabiedrotie ir gatavi aizstāvēt mūsu gaisa telpu. NATO papildus līdzekļus tiešā veidā nepiešķir, mēs vienojamies par spēkiem, ko var izmantot Latvijā, un tieši pēc Latvijas inciatīvas arī Polijā varēja pacelties NATO sabiedrotie, jo mēs bijām radījuši tādu precendetu, ka, dronam ielidojot, ir nepieciešams NATO atbalsts. Esam gaisa aizsardzību iegādājušies kopīgi ar Igauniju, gaidām piegādi. Gaisa aizsardzība visu Latvijas telpu nevar nosegt, bet, ja būtu tāds incidents, NATO lidmašīnas noteikti paceltos gaisā.”