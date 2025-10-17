Foto: IMAGO/Scanpix/LETA

Bez ziemas drēbēm naktī ārā labāk neiet: laika ziņas sestdienai 0

LETA
15:12, 17. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz sestdienu minimālā gaisa temperatūra Latvijā būs -2..+4 grādi, prognozē sinoptiķi.

Aukstākais laiks gaidāms valsts ziemeļaustrumu daļā. Visā Latvijā pūtīs lēns vējš, vietām Kurzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā sestdiena būs pārsvarā saulaina, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +1 grāds saullēktā un +9 grādi pēcpusdienā.

