Tagad jau pat autobusā Rīgā nav droši: notiesā ārvalstu pilsoni, kurš pavedinājis mazas meitenes 0
Rīgas pilsētas tiesa 2025. gada 13. oktobrī izskatīja krimināllietu, kurā kāds ārvalstu pilsonis apsūdzēts par mazgadīgo pavešanu netiklībā, vēsta Latvijas Republikas prokuratūra.
Tiesa vīrieti sodīja ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, piemērojot papildsodu – izraidīšanu no Latvijas ar ieceļošanas aizliegumu uz pieciem gadiem –, kas tiks izpildīts pēc spriedumā noteiktā pamatsoda izciešanas.
Laika posmā no 2024. gada 23. septembra līdz 2024. gada 28. oktobrim uz ielas un sabiedriskajā transportā Rīgā apsūdzētais četras reizes atkailināja savu dzimumlocekli un demonstrēja to 14 gadus nesasniegušām meitenēm. Savas dzimumtieksmes apmierināšanai apsūdzētais izmantoja mazgadīgo bezpalīdzības stāvokli un apdraudēja cietušo dzimumneaizskaramību, traucējot normālu fizisku un garīgu attīstību.
Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā. Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība – mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas (izmantojot piespiešanu vai kā citādi).
Desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.