VIDEO. Izdauza ofisa durvis, krāpnieki uz zemes: policija parāda notveršanas operāciju 0
Īstenojot starptautisku operāciju “SIMcartel”, Valsts policija likvidē Latvijā izvietotu SIMbox infrastruktūru un aizturēja 5 personas, kas legālas uzņēmējdarbības aizsegā, īstenoja iespēju izveidot anonīmus tiešsaistes kontus krāpšanu veikšanai, vēsta policija.
Platforma bija paredzēta anonīmas saziņas un maksājumu īstenošanai, kopumā piedāvājot vairāk nekā 80 dažādu valstu mobilo tālruņu numurus un šī brīža aplēses norāda, ka infrastruktūras darbības laikā tika izveidoti aptuveni 50 miljoni tiešsaistes konti, no kuriem īstenotajās krāpšanās dažādās valstīs kopumā cietušas vismaz 3 200 personas un tām radītais materiālais zaudējums mērāms teju 5 miljonu eiro apmērā.
Patlaban Latvijā, Igaunijā un Austrijā noris savas izmeklēšanas saistībā ar krāpšanām un noziegumiem, kas veikti izrietot no šīs platformas darbības.
Saistībā ar minēto noziedzīgo nodarījumu Latvijā aizturēta vēl viena persona, ko tostarp starptautiskā meklēšanā iepriekš bija izsludinājusi Igaunijas policija aizdomās par citiem smagiem noziegumiem.