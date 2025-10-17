VIDEO. Izdauza ofisa durvis, krāpnieki uz zemes: policija parāda notveršanas operāciju 0

LA.LV
14:09, 17. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Īstenojot starptautisku operāciju “SIMcartel”, Valsts policija likvidē Latvijā izvietotu SIMbox infrastruktūru un aizturēja 5 personas, kas legālas uzņēmējdarbības aizsegā, īstenoja iespēju izveidot anonīmus tiešsaistes kontus krāpšanu veikšanai, vēsta policija.

Reklāma
Reklāma
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 54
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63
Lasīt citas ziņas

Platforma bija paredzēta anonīmas saziņas un maksājumu īstenošanai, kopumā piedāvājot vairāk nekā 80 dažādu valstu mobilo tālruņu numurus un šī brīža aplēses norāda, ka infrastruktūras darbības laikā tika izveidoti aptuveni 50 miljoni tiešsaistes konti, no kuriem īstenotajās krāpšanās dažādās valstīs kopumā cietušas vismaz 3 200 personas un tām radītais materiālais zaudējums mērāms teju 5 miljonu eiro apmērā.

Patlaban Latvijā, Igaunijā un Austrijā noris savas izmeklēšanas saistībā ar krāpšanām un noziegumiem, kas veikti izrietot no šīs platformas darbības.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Netālu no Valmieras autobuss nāvējoši notriec gājēju; vietējiem par notikušo ir sava versija
“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem
Dārzs
Iesaka audzētāja: kā ilgāk uzglabāt ķirbjus?

Saistībā ar minēto noziedzīgo nodarījumu Latvijā aizturēta vēl viena persona, ko tostarp starptautiskā meklēšanā iepriekš bija izsludinājusi Igaunijas policija aizdomās par citiem smagiem noziegumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kamēr bērns nav izvarots, policiju ar sīkumiem labāk netraucēt.” Sabiedrību satriec lēmums Liepājas kebabnīcas lietā
“Kāp laukā, kamēr tavs bērns nav savainots!” Drošības dienests komentē Latvijas krieva uzbrukumu Šveicē
Krimināls
Tagad jau pat autobusā Rīgā nav droši: notiesā ārvalstu pilsoni, kurš pavedinājis mazas meitenes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.