13:02, 17. oktobris 2025
Kaspars Pudāns, ģenerālmajors, NBS komandieris, ir jau vairākkārt izteicies, ka Latvija ir gatava karot kaut vai šovakar – visi plāni, viss ir tam gatavs. Tomēr vai šādas runas nav tikai tāpēc, ka ir zināms, ka Krievija tagad un tūlīt nemaz neuzbruks, šādu jautājumu izvirzīja TV24 raidījums “Nedēļa. Post Scriptum”.

Pudāns tomēr iebilda, ka Krievija var gan uzbrukt arī šovakar, taču uzbrukumi var būt dažādi – tomēr jebkurā gadījumā mēs tiešām esam gatavi karot, jo esam izstudējuši, izspēlējuši mācībās, izpētījuši plānošanas procesos dažādus scenārijus, kurus mēs pastāvīgi pārskatām.

Šovakar viņi nevar uzbrukt ar divīzijām, jo tas nav iespējams – atvilkt tās līdz mūsu robežām. Bet uzbrukt kaut vai ar pāris gaisa kuģiem, pilotētiem vai arī nepilotētiem, uzbrukt ar pāris sabotāžas aktiem, ir iespējams,” skaidro ģenerālmajors.

Mūsdienās šādus mazus un tehnoloģiskus apdraudējumus var projicēt jebkur, ne tikai Latvijā, jebkurā NATO valstī, ar ko katram ir jārēķinās, norāda Pudāns, piebilstot, ka vairs jau ne tikai Latvija ir apdraudēta vienīgā, taču mēs esam tie, kurus var apdraudēt ar tanku divīzijām, armijām.

“Tas, ko Krievija var izdarīt visiem, ir uzbrukumi kibertelpā jebkurā valstī, uzbrukumi informācijas telpai, sabotāžas ir viegli veicamas,” rezumē Pudāns.

Saruna ar Kasparu Pudānu TV24 ēterā jau šovakar pl. 21:03!

