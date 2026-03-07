Slimot nekad nav patīkami, it īpaši, ja nepieciešams aptiekas apmeklējums, lai izveseļotos. Kā norādīts Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, lai iegādātos recepšu zāles vai nereģistrētās zāles, pacientam ir jāiesniedz aptiekā ārstniecības personas izrakstīta recepte vai, iegādājoties zāles pret e-recepti, obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai ID-karte (citi dokumenti, kā autovadītāja apliecība, nebūs pieņemami).
Bet ko darīt, ja persona, piemēram, ir tik slima, ka aptieku fiziski nav iespējams apmeklēt? LA.LV šajā jautājumā vērsās pie Veselības ministrijas. Zemāk lasāma Veselības ministrijas un Latvijas Digitālās veselības centra atbilde.
“Ja iedzīvotājam ir papīra recepte:
Lai iegādātos medikamentus, kas izrakstīti uz papīra receptes, pacientam ir jālūdz ārstniecības personu norādīt receptē personu, kas iegādāsies medikamentus pacienta vietā. Lai iegādātos zāles aptiekā, personai:
– jāuzrāda papīra recepte vai jāzina receptes ID numurs (to var nosaukt, uzrādīt nofotografētu telefonā kā attēlu u.c.);
– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personības apliecība (eID));
– jānosauc pacienta vārds un uzvārds.
Ja iedzīvotājam ir izrakstīta e – recepte:
Lai iegādātos savas e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). Ja nepieciešams iegādāties e-receptes zāles savam nepilngadīgajam bērnam: jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments; jānosauc bērna vārds, uzvārds. Nepilngadīga persona, sākot no 14 gadu vecuma, ir tiesīga pati iegādāties savas papīra recepšu vai e-recepšu zāles.
Lai aptiekā iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles, piemēram, radiniekam vai kaimiņam:
-jāzina receptes ID numurs, kas ir pieejams ārstam un pacientam (to var nosaukt, uzrādīt nofotografētu telefonā kā attēlu u.c.);
-jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
-jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju.
Papildus E-veselības sistēmā var deleģēt citu personu aptiekā saņemt recepšu zāles.
Ja cilvēks lieto internetu, jāpieslēdzas E-veselībai un sadaļā “Tiesību deleģējumi” jāieraksta cilvēks vārds, kas var izņemt recepšu zāles. Šādā gadījumā e-receptes ID numurs nav jāuzrāda. Aptiekā būs jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds, uzvārds. Būtiski norādīt, ka šo deleģējumu var jebkurā mirklī mainīt vai atcelt.
Ja cilvēks nelieto internetu, ir iespēja deleģēt citu cilvēku pirkt zāles, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā – klātienē vai sūtot pa pastu (ar pilnvaru, kuru apliecinājis notārs).
Svarīgi! Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!”
