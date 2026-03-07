Slimība piekalusi pie gultas? Ko darīt, ja pats nespēj tikt uz aptieku pēc recepšu zālēm? 0
Sanija Bērziņa

Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Ieva Makare/LETA
Sanija Bērziņa
20:21, 7. marts 2026
Veselam

Slimot nekad nav patīkami, it īpaši, ja nepieciešams aptiekas apmeklējums, lai izveseļotos. Kā norādīts Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, lai iegādātos recepšu zāles vai nereģistrētās zāles, pacientam ir jāiesniedz aptiekā ārstniecības personas izrakstīta recepte vai, iegādājoties zāles pret e-recepti, obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai ID-karte (citi dokumenti, kā autovadītāja apliecība, nebūs pieņemami).

VIDEO. “Es tev seju izdauzīšu!” Rūdolfs Brēmanis skolas salidojumā kļūst ļoti agresīvs 115
Veselam
Bez smagām saslimšanām līdz pat 70 gadu vecumam: eksperti nosauc 4 zelta vērtus paradumus
Krievija izsaka draudus mums tuvai NATO valstij: runa ir par kodolieročiem
Lasīt citas ziņas

Bet ko darīt, ja persona, piemēram, ir tik slima, ka aptieku fiziski nav iespējams apmeklēt? LA.LV šajā jautājumā vērsās pie Veselības ministrijas. Zemāk lasāma Veselības ministrijas un Latvijas Digitālās veselības centra atbilde.

Ja iedzīvotājam ir papīra recepte:
Lai iegādātos medikamentus, kas izrakstīti uz papīra receptes, pacientam ir jālūdz ārstniecības personu norādīt receptē personu, kas iegādāsies medikamentus pacienta vietā. Lai iegādātos zāles aptiekā, personai:
– jāuzrāda papīra recepte vai jāzina receptes ID numurs (to var nosaukt, uzrādīt nofotografētu telefonā kā attēlu u.c.);
– jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personības apliecība (eID));
– jānosauc pacienta vārds un uzvārds.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Vai dzimumtieksmes apmierināšana ir iekļauta cenā?” Masieres dalās pieredzē, kas notiek aiz kabineta durvīm
Cenu manipulācija? Pircēja uziet šķietamu absurdu, iepērkoties iemīļotā veikalā
Krimināls
Satricināta klusa pilsēta Polijā: slimnīcas reģistratūras darbinieces dēļ mirst mēnesi vecs zīdainis

Ja iedzīvotājam ir izrakstīta e – recepte:
Lai iegādātos savas e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). Ja nepieciešams iegādāties e-receptes zāles savam nepilngadīgajam bērnam: jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments; jānosauc bērna vārds, uzvārds. Nepilngadīga persona, sākot no 14 gadu vecuma, ir tiesīga pati iegādāties savas papīra recepšu vai e-recepšu zāles.                  

Lai aptiekā iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles, piemēram, radiniekam vai kaimiņam:
-jāzina receptes ID numurs, kas ir pieejams ārstam un pacientam (to var nosaukt, uzrādīt nofotografētu telefonā kā attēlu u.c.);
-jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
-jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju.

Papildus E-veselības sistēmā var deleģēt citu personu aptiekā saņemt recepšu zāles.

Ja cilvēks lieto internetu, jāpieslēdzas E-veselībai un sadaļā “Tiesību deleģējumi” jāieraksta cilvēks vārds, kas var izņemt recepšu zāles. Šādā gadījumā e-receptes ID numurs nav jāuzrāda. Aptiekā būs jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds, uzvārds. Būtiski norādīt, ka šo deleģējumu var jebkurā mirklī mainīt vai atcelt. 

Ja cilvēks nelieto internetu, ir iespēja deleģēt citu cilvēku pirkt zāles, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā – klātienē vai sūtot pa pastu (ar pilnvaru, kuru apliecinājis notārs). 

Svarīgi! Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Lietot veselo saprātu ir katra mūsu personīgā atbildība.” Lētas zāles internetā var būt ļoti bīstamas
TV24
Farmaceits ir tikai pārdevējs, kurš vēlas kaut ko “iesmērēt”? Teju puse Latvijas bezrecepšu zāles pērk “uz savu galvu”
TV24
Vai tiešām esam tik slimi? Atklāts, cik zāļu iepakojumu gadā nopērk Latvijas iedzīvotāji: milzīgais skaits izraisa drebuļus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.