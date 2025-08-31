Putins ieradies Ķīnā – kas sagaidāms no Šanhajas samita? 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins svētdien ieradies Ķīnā, lai piedalītos Šanhajas sadarbības organizācijas samitā.
Plānots, ka Putins uzturēsies Ķīnā četras dienas, kuru laikā piedalīsies samitā Tiaņdzjiņā, kā arī Pekinā apmeklēs militāro parādi par godu Otrā pasaules kara beigām.
Samitā, kas norisināsies šodien un rīt Tiaņdzjiņā, piedalīsies vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Tas būs Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibināšanas 2001.gadā.
Plānots, ka Putins teiks runu samitā, kā arī tiksies ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškiānu, Modi un Erdoganu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka runājis ar Modi, un sacīja, ka sagaida no Indijas premjerministra, ka viņš atbalstīs centienus panākt pamieru Ukrainā. Zelenskis uzsvēra, ka pamiers ir priekšnoteikums miera sarunu sākšanai. Viņš arī apliecināja gatavību tikties ar Putinu.
Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.
Eksperti norāda, ka Maskava un Pekina tiecas izmantot tādas platformas kā Šanhajas sadarbības organizācija, lai vairotu savu ietekmi. Plašais samita dalībnieku skaits liecina par Ķīnas augošo ietekmi un Šanhajas sadarbības organizācijas pievilcību ārpus Rietumiem esošo valstu vidū, ziņu aģentūrai AFP norādīja Singapūras Naņjanas Tehnoloģiju universitātes pētnieks Dilans Lo.