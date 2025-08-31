#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: APŠcanpix/LETA

Putins ieradies Ķīnā – kas sagaidāms no Šanhajas samita? 0

LETA
13:23, 31. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins svētdien ieradies Ķīnā, lai piedalītos Šanhajas sadarbības organizācijas samitā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Plānots, ka Putins uzturēsies Ķīnā četras dienas, kuru laikā piedalīsies samitā Tiaņdzjiņā, kā arī Pekinā apmeklēs militāro parādi par godu Otrā pasaules kara beigām.

Samitā, kas norisināsies šodien un rīt Tiaņdzjiņā, piedalīsies vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Tas būs Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibināšanas 2001.gadā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Plānots, ka Putins teiks runu samitā, kā arī tiksies ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškiānu, Modi un Erdoganu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka runājis ar Modi, un sacīja, ka sagaida no Indijas premjerministra, ka viņš atbalstīs centienus panākt pamieru Ukrainā. Zelenskis uzsvēra, ka pamiers ir priekšnoteikums miera sarunu sākšanai. Viņš arī apliecināja gatavību tikties ar Putinu.

Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.

Eksperti norāda, ka Maskava un Pekina tiecas izmantot tādas platformas kā Šanhajas sadarbības organizācija, lai vairotu savu ietekmi. Plašais samita dalībnieku skaits liecina par Ķīnas augošo ietekmi un Šanhajas sadarbības organizācijas pievilcību ārpus Rietumiem esošo valstu vidū, ziņu aģentūrai AFP norādīja Singapūras Naņjanas Tehnoloģiju universitātes pētnieks Dilans Lo.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sji Dzjiņpins sāk plaša mēroga “tīrīšanu” armijā: eksperti brīdina par apvērsuma draudiem Ķīnā
TV24
“Tas palīdz viņiem lēnām kā tarakāniem līst uz priekšu…” Japānas medijs atklājis, ko Ķīna masveidā piegādā Krievijai, lai tā spētu noturēt savas pozīcijas frontē
TV24
Krievijas, Ķīnas un Indijas “draudzība” Rietumiem ir nevēlama, brīdina Rajevs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.