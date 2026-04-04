Raimonds Graube: Šobrīd ienaidnieks uzbrūk mūsu gribai aizstāvēt mūsu valsti
Viesojoties TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, Raimonds Graube, ģenerālis, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris (1999-2003; 2010-2017), pauda bažas par sarežģītās drošības situācijas un priekšvēlēšanu perioda bīstamo kombināciju. Viņš norāda, ka politiskā spriedze var negatīvi ietekmēt profesionālo vidi, radot risku neadekvātiem vai nepārdomātiem lēmumiem.
Graube akcentēja, ka publiski izteikumi un savstarpēji uzbrukumi var mazināt uzticību valsts aizsardzības sistēmai. Pat pozitīvi piemēri, piemēram, savlaicīga reaģēšana uz drošības apdraudējumiem, tomēr tiek noniecināti, kas grauj sabiedrības pārliecību par valsts spējām, par valsts varēšanu sevi aizsargāt.
Īpaši viņš uzsvēra, ka ienaidnieks šobrīd uzbrūk mūsu gribai aizstāvēt Latviju.
Plašāk uzzini video!