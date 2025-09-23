Rajevs par Krievijas vasaras ofensīvu: “Viņiem bija jāielien visās lielajās pilsētās, kas nozīmē, ka…” 0
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sniedza vērtējumu par to, kā aizritēja vasaras mēneši Krievijas un Ukrainas karā. Viņš uzsvēra, ka, neskatoties uz izaicinājumiem, situācija varēja būt daudz sliktāka.
“Būsim godīgi, varēja būt daudz sliktāk. Tāds, laikam, negaidīts zaudējums ir tieši Zaporižjas virziens, jo tur nu gan bija cerība, ka situācija un stāvoklis būs labāks,” sacīja Rajevs.
Viņš atzīmēja, ka Krievijas spēki vasaras periodā centās nostiprināt kontroli vairākās lielajās pilsētās, bet realitāte izvērtās daudz sarežģītāka.
“Tā kā tagad ir pienācis rudens periods, arī Gerasimovs ir atbraucis runāt par rudens-ziemas operāciju, un, lai krieviem tas nākamais periods būtu veiksmīgs, viņiem bija jāielien visās lielajās pilsētās, kas nozīmē, ka viņiem jau bija jābūt Pakrovskā, Kostjantiņivkā, Limanā, Kupjanskā un Severskā. Divās no tām pilsētām viņi ir iekšā, pārējās nav, un vienai otrai nav pat tuvu. Kopumā situācija ir sarežģīta, bet viņa varēja būt daudz sliktāka nekā tā ir tagad,” skaidroja Rajevs.
Viņa vērtējums rāda, ka, lai gan Krievijas spēki vasaras mēnešos centās uzlabot savu pozīciju, Ukrainas pretestība ir bijusi nozīmīga, ierobežojot agresora panākumus.