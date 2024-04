Reemigrācijas koordinatore: Cilvēkiem ir ļoti liela vēlme atgriezties Latvijā, bet ar to vēlmi vien ir par maz – ir jābūt kādam iemeslam Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas”, kad tika diskutēts par reemigrācijas jautājumiem, kāds skatītājs pauda savu viedokli: “Mani draugi un radi dzīvo desmit un divdesmit gadus ārzemēs, un nav ieinteresēti atgriezties. Strādājot ražotnē visparastākajā darbā, var atļauties katru gadu braukt ceļojumos un tas pat sanākot lētāk, nekā biļetes uz Latviju, lai paciemotos!”

Pēc šī skatītāja pieredzes stāsta uzklausīšanas Rīgas plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Daina Šulca norādīja, ka reemigrācijas koordinatori “nevienu neaicina braukt atpakaļ” uz Latviju. “Reemigrācijas koordinatori nevienu nepierunā, nevienu nepārliecina. Ja cilvēks dzīvo ārzemēs un viņam ir vēlēšanās atgriezties Latvijā, reemigrācijas koordinatori viņam palīdz ar informāciju, konsultāciju, dažkārt pat sarunājot darba intervijas konkrētās darbavietās,” skaidroja Šulca.

Turklāt Šulca uzdeva jautājumu TV24 ēterā, vai kādam Latvijas iedzīvotājam, aizbraucot uz Vāciju, Angliju un Īriju, bija pretim kāds cilvēks no šīs valsts, kas izstāstīja, kur jāiet, lai iekārtotos darbā, sameklētu mājokli, kur iekārtot bērnu bērnudārzā, kā arī to, kādus dokumentus jāsagatavo un kurās iestādēs jāiesniedz? “Reemigrācijas koordinators [Latvijā] palīdz atgriezties, bet cilvēkam ir jāvēlas atgriezties! Un viena lieta, ko es esmu pamanījusi savā darbā ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti liela vēlēšanās atgriezties. Ļoti liela! Un ar to vēlmi atgriezties Latvijā ir par maz, ir jābūt kādam iemeslam, kāpēc viņam varbūt mazliet vairs nepatīk ārzemēs, varbūt tur neiet kaut kas, kā vajag,” sacīja Rīgas plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Šulca.

Šulca arī apstiprināja, ka pati savulaik dzīvojusi Dānijā, taču vēlāk atgriezusies tēvzemē. “Man Latvijā lika atgriezties tā sajūta, ka es vispilnvērtīgāk varu dzīvot tieši savā zemē. Patiesībā, kad es aizbraucu uz Dāniju, man jau bija tāda sajūta, ka es noteikti atgriezīšos Latvijā, jo es arī gribēju strādāt savā profesijā, mana dēla ģimene bija Latvijā. Man tas nebija kaut kāds speciāls grūdiens, ka man tagad vajag atgriezties. Man ir tā iekšējā sajūta, ka es esmu savā vietā, savā valstī,” tā atzina Šulca TV24 raidījumā “Uz līnijas”, diskutējot par reemigrācijas jautājumiem.

