Priekšvēlēšanu reklamēšanās Rīgā sasniedz kulmināciju. Kurš politiskais spēks knapinās, kurš tērējas?

Reklamēšanās pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas svētku nedēļā, kad līdz domes ārkārtas vēlēšanām 29. augustā bija palikušas nepilnas trīs nedēļas, galvaspilsētas ielās beidzot izbrauca “Rīgas satiksmes” autobusi, uz kuriem bija izvietotas partiju sarakstu līderu un kandidātu sejas.

Pirms 13. Saeimas vēlēšanām uz autobusiem dominēja toreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs un viņa vadītās “Saskaņas” kandidāti, bet šoreiz politiķu portretu galerija ir daudz plašāka, taču “Saskaņa” pilsētvidē nav redzama tikpat kā nemaz.

Tā tiekoties ar vēlētājiem māju pagalmos, bet to norises vieta netiek publiskota, lai pasargātos no konkurentu klātbūtnes.

Jau piektdien uz reklāmas stendiem vairs nebūs redzami Rīgas mēra kandidāti, ielās netiks celtas partiju teltis un jaunieši nedalīs bukletus, jo vēlēšanu dienā un dienu pirms tās politiskā aģitācija ir liegta.

Gandrīz visas partijas, kurām rocība to atļauj, kampaņas tempu kāpināja pēdējās nedēļās. Daļa politisko spēku ne tikai reklamēja sevi, bet aicināja cilvēkus doties uz vēlēšanām.

Vieni no pirmajiem, kas aicināja vēlēšanu dienā nepalikt mājās, bija “Attīstībai/Par” un “Progresīvie”, kuru kampaņa bija viena no visvairāk pamanāmām – to šīs un vēl dažas partijas sāka jau pirms vēlēšanu izsludināšanas, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vēl neuzskaitīja kampaņas tēriņus.

Var arī redzēt atšķirību starp politiskajiem spēkiem, kam ir pieejams valsts budžeta finansējums, un pārējiem, kam tādu iespēju parādīt savus līderus nav.

Izņēmums ir “Gods kalpot Rīgai”, kura laika gaitā pati sakrājusi naudu vēlēšanām. Tajās katram sarakstam atļauts tērēt ne vairāk kā 171 706 eiro, bet ar partijām nesaistītu personu aģitācijas tēriņi nedrīkst pārsniegt 6450 eiro.

“Saskaņa” kampaņā knapinās

“Saskaņa” Saeimas vēlēšanās ieguva lielāko vēlētāju atbalstu, un tai ir arī lielākais valsts budžeta finansējums. Taču tās konkurenti lēš, ka “naudas maka turētājs” un partijas līderis Jānis Urbanovičs nav mierā ar to, kā beidzās “Saskaņas” valdīšana Rīgā, tāpēc liekot Rīgas komandai knapināties.

“Vides reklāmām ir nozīme, ja vari tajās dominēt, bet, ja esi viens starp daudziem dominantiem, tad tām nav jēgas,” “Latvijas Avīzei” skaidroja J. Urbanovičs.

“Saskaņas” kandidāti tiekoties ar cilvēkiem iekšpagalmos, bet tikšanās grafiku nepublisko, jo “mums nav vajadzības oponentiem rādīt savus plānus”. J. Urbano­vičs noraidīja minējumus, ka Rīgas komandai netiek dota nauda.

“Mēs tikai nepiesaistām administratīvos un biznesa resursus. Tā rocība ir godīga iepretim tiem, kas atvēzējušies,” piebilda “Saskaņas” priekšsēdis, norādot, ka kandidātiem ir dotas brīvas iespējas izpausties, ielāgojot vadlīniju, ka “esam nepatiesi apsūdzēti, bet mēs izdzīvosim”.

Teikto apstiprina radio reklāmas, kurās tiek popularizēti kandidāti, kas neasociējas ar “Saskaņu”, piemēram, Guntars Grīnvalds, Romāns Mežeckis vai Emīls Jakrins.

Un vēl ir agresīvās reklāmas, kurās “Saskaņa” vēršas pret konkurentiem, piemēram, apgalvojot, ka “Attīstībai/Par” “prettiesiski atstādināja Nilu Ušakovu un atlaida domi, bet tagad atkal grib tikt domē, lai glābtu spēļu zāles un privatizētu pašvaldības uzņēmumus”.

Tikmēr “Saskaņas” mēra kandidāts Konstantīns Čekušins intervijā “Latvijas Avīzei” sacīja, ka labprāt sadarbotos ar “Attīstībai/Par”.

Līdzīgi agresīvu taktiku piekopj arī Jaunā konservatīvā partija (JKP), kuras vārdā partijas priekšsēdis Jānis Bordāns reklāmās teic, ka “pārmaiņas nenesīs tie, kas ielās sūta dedzīgus aktīvistus, bet slepus shēmo ar ātro kredītu un azartspēļu oligarhiem”, nepasakot, kas ar to domāts.

Citi politiskie spēki uzsvaru liek uz savām labajām iecerēm.

Atbalsta partijas “smagsvari”

Vairākus mēra kandidātus atbalsta partijas “smagsvari” – JKP kandidātei Lindai Ozolai blakus ir JKP ministri un deputāti, Vilni Ķirsi (“JV”) “stutē” premjers Krišjānis Kariņš, ar ko tiekot demonstrēta Rīgas partnerība ar valdību, ja V. Ķirsis būtu mērs.

Par Edgaru Tavaru (ZZS) aicina balsot dziedātāja Laima Vaikule.

Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības līderiem Eināram Cilinskim un Edvardam Smiltēnam, kā arī Oļegam Burovam (“GKR”) un Viktoram Valainim (ZZS) līdzās ir viņu komandas cilvēki.

Savukārt “KPV LV” vides reklāmās uzsvaru likusi uz vienu cilvēku – mēra kandidātu Ralfu Nemiro.

Vairākas partijas aicināja uz tikšanos ar vēlētājiem. Ierodoties to norises vietā, bija redzams, ka kandidātu uzrunāto garāmgājēju reakcija ir dažāda – vieni mēģina aizsteigties garām, citi paņem materiālus, bet tālākā sarunā neielaižas. Un vēl ir tie, kas apstājas un sāk uzdot jautājumus, bet šajā grupā esot arī konkurenti.

Aprakstīto ainu “Latvijas Avīze” novēroja pie visiem apmeklētajiem politiskajiem spēkiem – “Jaunās Vienotības” (“JV”), “Attīstībai/Par” un “Progresīvajiem” (“P”), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), “Gods kalpot Rīgai” (“GKR”) un “KPV LV”.

Visu partiju organizētajās tikšanās vietās dominēja gados jaunie kandidāti, bet viņi sarakstos ir tālākās vietās. Vairāki iedzīvotāji dažādās vietās demonstrēja negatīvu attieksmi pret visām partijām, jo “ir piegriezies tas, kas notiek Rīgā”.

Āgenskalnā satiekas trīs partijas

“Idejas labas. Nekas nav izdomāts. Viss ir izpildāms,” ar šiem vārdiem Vecmīlgrāvi pretim nāca ZZS kandidāts Jānis Zablovskis, sniedzot ZZS avīzi un bukletus, ko kandidāti dalīja pie vietējā veikala.

Avīzes daļa iedzīvotāju jau bija saņēmuši pasta kastītēs. Līderus neredzēja, bet bijušais pilsētas izpilddirektors Māris Tralmaks bija gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. ZZS sola 1500 eiro katram jaundzimušajam, kas ir dāsnāk, nekā “JV” apņemšanās katram jaunajam rīdziniekam iestādīt koku.

M. Tralmaks cilvēkiem skaidroja, ka gadā vidēji piedzimst ap 6000 jauno rīdzinieku, kas no pašvaldības budžeta prasītu ap 9 miljonu eiro.

Šis bija vienīgais no apmeklētajiem partiju pasākumiem, kuru uzraudzīja pašvaldības policija, kas devās kandidātiem līdzi arī tad, kad viņi nolēma avīzes dalīt pie cita veikala.

Pagājušajā sestdienā par politiskās aktivitātes centru bija kļuvis Āgens­kalna tirgus un tā apkārtne, kurā bija izvietojusies ZZS, “KPV LV” un “GKR”. Šoreiz cilvēki varēja satikt arī visu sarakstu līderus.

“GKR” bija izdaiļojusi savu atrašanās vietu ar visiem iespējamajiem atribūtiem. Pasākumā piedalījās pārdesmit kandidātu, ieskaitot O. Burovu un viņa meitu Innu Burovu, kurai citā tikšanās reizē nācies uzklausīt pārmetumus, ka O. Burova dēļ citos medību laukos aizgājis viens no N. Ušakova kaķiem, jo O. Burovs nav vēlējies kaķus turēt darba telpās.

Kandidāti un arī “GKR” piesaistītie jaunieši iedzīvotājiem dalīja arī sejas maskas, kas būs nepieciešamas vēlēšanu dienā.

ZZS, “GKR” un “KPV LV” pārstāvji apstaigāja arī tuvējo apkārtni, dalot materiālus, bet, cits citu satiekot, izturējās draudzīgi. Lauris Gruntmanis (“KPV LV”) “Latvijas Avīzei” sacīja, ka ar sportisku draudzību izturas pret konkurentiem, “jo mēs cits citu labāk saprotam”.

Viņš uz visiem pasākumiem brauc ar divriteni, bet visgrūtāk esot nokļūt Bolderājā un Daugavgrīvā, kur vispār neesot celiņu.

Cilvēku vēlmes visās vietās esot līdzīgas – prasa soliņus, kur apsēsties, tualetes, nepatīkot “bomžu” uzturēšanās tuvējā apkārtnē un tie, kuri smēķē uz balkoniem.

R. Nemiro pa to laiku bija devies uz tirgu, kur kāda pārdevēja vēlāk sacīja, ka esot politiķi atpazinusi un tad viņam pateikusi visu, ko domā, – tie neesot nekādi Rīgas saimnieki – “viens sola iztrenkāt kaijas, cits smuki izskatās, bet ar to nepietiek”.

Pie “KPV LV” telts varēja sastapt Valdi Gavaru, kurš startē no NA un LRA, un pirms pāris stundām vēl piedalījās LRA kongresā, bet tagad atnācis pie konkurentiem pagaršot cukurvati, kas tika dalīta “KPV LV” teltī.

LRA kongresā tās līderis E. Smil­tēns sacīja: “Mēs apvienojām spēkus un neejam ar meliem un tukšiem solījumiem, mēs nedalām vēlētājiem cukurvati,” kam, viņaprāt, valsts finansējums nebūtu jātērē.