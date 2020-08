Kariņš: Covid-19 otrais vilnis pasaulē jau ir sācies, Latvijai ir jādomā par turpmāko rīcību

Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Latvijai ir būtiski sekmīgi turpināt cīņu pret Covid-19 izplatību, tomēr pilnībā slēgt robežas un “izolēties no pārējās pasaules” nebūtu saprātīgi, šādu viedokli šorīt LTV “Rīta panorāmā” pauda premjers Krišjānis Kariņš (JV).

Pēdējās nedēļās strauji aug to Eiropas valstu saraksts, kas iekļautas Covid-19 izplatības augsta riska zonās, tostarp sagaidāms, ka drīzumā tajā nonāks arī Latvijas kaimiņvalsts Lietuva.

Pēc premjera vārdiem, attiecībā uz Lietuvu kā daļu no “Baltijas burbuļa” īpaša regulējuma nav un uz kaimiņvalsti attieksies tās pašas normas, kas uz citām valstīm, kas tiek iekļautas dzeltenajā vai sarkanajā sarakstā.

Kariņš tomēr atzina, ka Latvijai būs jādomā, vai mainīt ar cilvēku kustību pāri robežām saistītos ierobežojumus, lai “nav jāaizver ekonomika”, kur mēs nonāktu, ja izolētos no pārējās pasaules.

Politiķis uzsvēra, ka Covid-19 izplatības otrais vilnis pasaulē ir sācies, attiecīgi valstij ir jādomā, kāda būs tās tālākā politika.

Skaidrs, ka sekmīgai cīņai pret infekciju varam turēt ciet robežas, taču tas postīs ekonomiku, vai arī labāk turēt robežas vairāk atvērtas, vienlaikus domājot par to, kā sekmīgi sargāt iedzīvotājus no Covid-19, sacīja premjers, piebilstot, ka priekšlikumi turpmākai rīcībai šajā jautājumā būtu gaidāmi no Veselības ministrijas.

Kariņš atkārtoti pauda nostāju, ka neredz iespējas, kā Latvija varētu izvairīties no plašākas sejas masku izmantošanas publiskajā telpā, ko politiķis uzskata par sekmīgu līdzekli cīņā pret Covid-19 izplatību.

LTV saruna ar Krišjāni Kariņu:

Kā ziņots, paplašinoties Covid-19 valstu “sarkanajam sarakstam”, Ārlietu ministrija (ĀM) aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot ārpus Baltijas valstīm.

Kā aģentūru LETA informēja ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris, nav daudz tādu valstu, kurās jāievēro tikai standarta piesardzības pasākumi. Lielākoties pēc atgriešanās no ārvalstīm ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, kā arī jārēķinās, ka ar īpaši skartajām valstīm Latvijai nav tiešo starptautisko reisu.

Beķeris uzsvēra, ka ĀM neplāno repatriācijas reisus, taču pēc pieprasījuma izskata tūrisma kompāniju iesniegumus par nepieciešamību saskaņot čārtera lidojumus tiem tūristiem no Latvijas, kuri nonākuši organizētos braucienos valstīs, no kurām atgriešanās vairs nav iespējama.

Turpinoties Covid-19 saslimstības pieaugumam Eiropā, kopš aizvadītās sestdienas 14 dienu pašizolācija Latvijā jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur kopumā 23 Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kā arī caur Monako un Andoru jeb kopumā 25 valstīm.

Pašizolācija joprojām jāievēro, arī atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Austrāliju, kas ir viena no valstīm, kurai ES no 1.jūlija atvēra bloka ārējās robežas.